Привитым от коронавируса туристам открыли въезд на Пхукет без карантина

Таиланд разрешил туристам въезжать на острова Пхукет и Самуи без соблюдения 14-дневного карантина. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов. Но попасть на острова без карантина можно будет только путешественникам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
— Российская вакцина «Спутник V» занесена в список вакцин программ «Пхукетская песочница» и «7+7», новый вариант списка действителен с 1 сентября. Это значит, что с этой даты туристам, привитым двумя дозами вакцины «Спутник V», разрешен въезд на остров Пхукет и в другие зоны «песочницы» без обязательного прохождения 14-дневного карантина, — сказал Соснов.
Границы для привитых туристов откроют 1 сентября. В рамках указанных программ для въезда на территорию Таиланда необходимо оформить разрешение в посольстве королевства. Подавать документы можно уже с сегодняшнего дня.
Однако официально авиасообщение между Россией и Таиландом пока не восстановлено.