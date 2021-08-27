Американец полгода пытается привиться «Спутником V» в Роccии, но получает отказы. Почему?

— Стереотипы о русских и американцах — так ли они в действительности отличаются?



— Да, отличаются. По моему опыту, американцы будут болтать о чем угодно. Вообще о чем угодно. Ты спрашиваешь — они будут говорить. Очень открытые люди, которым нравится быть ближе к собеседнику. О России такой стереотип — россияне много не улыбаются, если только не с близкой группой людей. Но я хожу по улицам и постоянно вижу улыбающихся людей. Думаю, это во многом зависит от характера человека, от окружения, в котором он живет. Если ты вырастишь человека в окружении США, где всё свободно и открыто, — это будет один характер. Вот я смотрю на тебя, сколько тебе лет? 25?



— Именно.



— Ты выглядишь как улыбчивый, счастливый человек. Но спроси мать или отца — как часто они улыбаются в день? Твой мир меняется, твое окружение отличное от их. У тебя больше возможностей, ты более свободен. И, как мне кажется, Россия будет в этом смысле очень похожа на США. Но если говорить о различиях в характере, России еще в новинку свобода. У нас свобода уже 200 лет. Именно поэтому мы имеем те проблемы, которые имеем сейчас: black lives matter, антипрививочники, радикальные борцы за свободу.



Вот что я нахожу поразительным: я был в России, Китае, Турции, юго-восточной Азии, многих других странах, которые принято считать небезопасными. И я никогда не сталкивался с проблемами. Но если ты пройдешь по улице любого крупного американского города… Изнасилования, убийства, перестрелки — всё это есть.



— В США действительно так плохо с преступностью?



— Да, там с этим плохо. Одна из тех вещей, которые я заметил — никто в России и Китае не имеет оружия. Эти страны, которые по общепринятому мнению злые, антидемократичные. А у них нет такого количества насилия, которое есть в США. Так что многое из того, что ты видишь по ТВ — ложь, но и многое — правда. Каждый день кто-то подстрелен, убит. Это ужасно. Это не делает США плохим местом, просто означает, что у нас много работы, которую необходимо сделать. Есть масса замечательных мест, где свободно можно ходить — мой родной город. Поезжайте, увидьте его! Это прекрасное место. Да и каждый город прекрасен, но, как и в каждом городе, в Ростове тоже есть места, в которые лучше не ходить по ночам.



— Похож ли климат в Техасе на климат в Ростове?



— Климат довольно схож, мне кажется. У нас нет снегопадов и не бывает очень холодной погоды. В Остине зимой +17 градусов, это уже холодно. Но в Ростове бывает -16. Летом довольно похожая погода — жара, как и в Ростове. Осень и весна довольно похожие. Так что отличие в основном в зиме.



— А чем отличаются города в США и России?



— Это зависит от города. У нас очень много схожих вещей — одна из них, не знаю к добру или худу, — наша транспортная система. В США она лучше. Автобусы ходят по довольно строгому графику. А здесь? (Смотрит на часы.) Где моя marshrutka? Если говорить об инфраструктуре, мне кажется, вам еще многое в новинку. У вас первоклассные аэропорты, поезда хорошие. Не так много отличий.



— Почему вы переехали из Ростова в Новочеркасск?





— Не хочу говорить плохого о компании, но… менеджмент в России во многом отличается. Я 12 лет был менеджером регионального уровня в США. Но что раздражает меня — это решение задач в последнюю минуту. Вот пример: каждый год у нас день открытых дверей. Мы приглашаем народ, зовем их семьи, даем демоуроки, пытаемся найти новых учеников. Каждый год — это в один определенный день. Но каждый раз они говорят тебе об этом за день-два. Это сильно раздражает.



И опять же, я пять месяцев просил их помочь с получением вакцины. На мой взгляд, они были вообще в этом не заинтересованы. До сего момента, потому что теперь государство выступило вперед, сказало, что нужно бы подумать о том, как помочь с вакцинами. Они вообще не помогали с этим. Это отчасти причина, по которой я уехал. Ну и другая часть — я хотел увидеть новый город. Я жил в Ростове, знаю его довольно хорошо, но Новочеркасск меньше. Не знаю, я просто люблю бывать в разных местах.



— Что шокировало в России?



— Многие об этом спрашивают. Но нельзя сказать, что именно шокировало больше всего. Все эти вещи нужно воспринимать как что-то одно. Во-первых, это язык, но я пользуюсь гугл-транслейтом, он почти всегда работает хорошо.



Больше всего шокировало отношение россиян к людям. Большинство американцев никогда не покидали Америку, и всё, что они знают о россиянах — хакеры, терроризм, плохие парни в кино. Они никогда не читали Пушкина, ничего не знают о Чехове или Толстом. Я, например, не люблю Толстого — засыпаю от него. Но видеть то, что показывали где-то, представляли, и видеть вживую, как оно есть на самом деле — это самый большой шок. Понимать, что всё, что знал о России, было неправдой.

