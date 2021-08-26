Минтруд изменит правила начисления пособий на детей от 3 до 7 лет

Если сейчас семьи с двумя машинами могут не рассчитывать на социальные выплаты на детей от трех до семи лет, то по новым правилам (изменения внесут в законодательство до конца года) власти не будут учитывать автопарк при принятии решения. Только при одном условии: если автомобили находятся в розыске или под арестом. Об этом «Известиям» рассказала замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.
По ее словам, изменения стали ответом на обращение Совета матерей, куда поступали жалобы по этой теме.
— С учетом этого готовятся изменения в правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет, а также в правила предоставления выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом, — рассказала Баталина. — Эти изменения будут внесены до конца года.
Пособия на детей от трех до семи лет варьируются в зависимости от доходов семьи и составляют от 50 до 100% от величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Размер выплат для беременных, вставших на учет в ранние сроки, и родителей, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, составляет половину регионального прожиточного минимума. Чтобы помощь получали действительно нуждающиеся, при определении уровня доходов учитывается движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в виде банковских вкладов.
Закон о новых мерах поддержки неполных семьей с детьми и беременных женщин президент России Владимир Путин подписал в мае 2021 года. На их реализацию правительство выделило из резервного фонда 46,6 миллиарда рублей. Оформить пособия можно через портал госуслуг или в территориальных отделениях Пенсионного фонда России.