Всем пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей. Когда ждать деньги?

1
Сколько денег дадут пенсионерам?
Каждому по 10 тысяч рублей. Выплата касается работающих, неработающих и военных пенсионеров, которые получают пенсии по соответствующим ведомствам — Минобороны, МВД, МЧС.
Объясняя решение, Владимир Путин отметил, что для этой группы населения реальная инфляция выше средней.
— Я сказал о средней цифре инфляции в 6,5% год к году, но для пожилых людей она, пожалуй, даже еще побольше. Почему? Потому что структура потребления у них другая. Они не так часто ездят за границу, не покупают дорогих машин и вещей премиального класса, — отметил Путин. — А вот по тому набору продуктов и предметов, которые они приобретают, их инфляция побольше, чем в 6,5%.
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2
Когда будут выплаты?
В указе написано, что выплату должны произвести органы Пенсионного фонда России в сентябре 2021 года.
— В случае если денежная выплата не была осуществлена в сентябре, ее выплата может быть произведена позднее.
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3
Сколько раз будут платить?
Выплата единовременная — то есть придет один раз.
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4
Что нужно сделать, чтобы получить деньги?
Пенсионный фонд оформит выплату на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле. Никаких дополнительных заявлений писать не нужно.
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5
Стаж, льготы, надбавки — всё это имеет значение?
Получение пенсионером данной выплаты не учитывается при определении его права на получение иных выплат и при предоставлении ему мер социальной поддержки, отмечается в указе.
В документе также прописано, что если у пенсионера есть задолженность по кредиту и прочие поводы для взысканий, то эти деньги в сумму долга не спишут.
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6
А если пенсионер умрет, не дождавшись выплаты?
Столь деликатный момент тоже отдельно прописан в указе. Выплата, не полученная пенсионером в связи его смертью, осуществляется в том же порядке, что и прочие пенсионные начисления — они выплачиваются членам семьи усопшего, если те обратятся с заявлением в течение полугода после смерти. Если близких родственников нет или заявление не поступило, деньги наследуются на общих основаниях.
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7
Кому еще дадут денег?
На встрече с «Единой Россией» Путин также анонсировал выплаты военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.
— По отдельным категориям [граждан] государство должно предпринять прямые шаги поддержки. К ним, безусловно, относятся военнослужащие и приравненные к ним, — сказал Путин.
Позднее во вторник он предложил распространить единовременную выплату на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.
Указов и других документов с подробностями и сроками выплаты нет, однако на той же встрече президент поручил «Единой России», когда она сформирует свою фракцию в Госдуме, правительству и ведомствам проработать его предложение. Можно предположить, что эта выплата будет уже после сентябрьских выборов.
В настоящее время проходят выплаты единовременного пособия родителям школьников — по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет.
С июля в России появилось новое пособие одиноким родителям детей от 8 до 17 лет: деньги выплачивают семьям, где мама или папа растят детей в одиночку, а среднедушевой доход такой семьи меньше прожиточного минимума. Как считают пособие и сколько оно составляет, мы подробно рассказывали в этом материале.
Также с июля принимаются заявления на выплату пособий женщинам, вставшим на учет по беременности в период до 12 недель. Пособие составит половину прожиточного минимума, в каждом регионе он устанавливается индивидуально, соответственно, и сумма пособия разная. В среднем по России в 2021 году ежемесячная выплата будет составлять 6351 рубль. Пособие назначат не всем женщинам, а только малоимущим, то есть если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума на человека. Общий прожиточный минимум отличается от ПМ трудоспособных — 11 653 рубля.
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