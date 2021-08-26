Всем пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей. Когда ждать деньги?

На встрече с «Единой Россией» Путин также анонсировал выплаты военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.



— По отдельным категориям [граждан] государство должно предпринять прямые шаги поддержки. К ним, безусловно, относятся военнослужащие и приравненные к ним, — сказал Путин.



Позднее во вторник он предложил распространить единовременную выплату на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.



Указов и других документов с подробностями и сроками выплаты нет, однако на той же встрече президент поручил «Единой России», когда она сформирует свою фракцию в Госдуме, правительству и ведомствам проработать его предложение. Можно предположить, что эта выплата будет уже после сентябрьских выборов.



В настоящее время проходят выплаты единовременного пособия родителям школьников — по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет.



С июля в России появилось новое пособие одиноким родителям детей от 8 до 17 лет: деньги выплачивают семьям, где мама или папа растят детей в одиночку, а среднедушевой доход такой семьи меньше прожиточного минимума. Как считают пособие и сколько оно составляет, мы подробно рассказывали в этом материале.



Также с июля принимаются заявления на выплату пособий женщинам, вставшим на учет по беременности в период до 12 недель. Пособие составит половину прожиточного минимума, в каждом регионе он устанавливается индивидуально, соответственно, и сумма пособия разная. В среднем по России в 2021 году ежемесячная выплата будет составлять 6351 рубль. Пособие назначат не всем женщинам, а только малоимущим, то есть если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума на человека. Общий прожиточный минимум отличается от ПМ трудоспособных — 11 653 рубля.

