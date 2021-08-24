Лидеры талибов (движение «Талибан», запрещенная на территории России террористическая организация) за несколько дней захватили власть в Афганистане. Сейчас под жестким контролем несколько провинций и крупные города: Кандагар, Герат, Кабул. Владимир Шарпатов из Тюмени, летчик гражданской авиации, Герой России, высказался о том, что происходит в Афганистане. Подполковник в отставке рассказал 72.RU, кто такие талибы.
Шарпатов стал широко известен после того, как в 1995 году, будучи командиром самолета
«Талибан» — это крупная вооруженная организация радикальных исламистов в Афганистане. По данным издания Anews, в 2021 году она насчитывает, по западным оценкам,
То, что происходит в Афганистане, страшно. Как им дальше жить? Их захватили талибы. Это такое племя, которое не знает никакого предела и границ, в жестокости — особенно. Что касается кадров, как мирные афганцы хватаются за самолет, — это так они ищут спасения, они бросают всё и хотят просто выжить.
Девочек в 13 лет выдают замуж
У них вся жизнь построена по законам шариата (комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих религиозную совесть и нравственные ценности мусульман. — Прим. ред.). Когда они пришли на территорию Афганистана (
Живут большими семьями и бедно
Законы у них очень строгие и жесткие. Например, украл у них кто-то, допустим, велосипед — ему отрубят руку. И этому несчастному никто не имеет права помочь, а то его тоже могут за это покарать. Ну представьте: человек лежит и истекает кровью.
У них огромные семьи. Живут все вместе: родители и дети, снохи и зятья. Самая маленькая семья — человек 12, не меньше. Живут, конечно, бедно. Там ничего нет, живут только сельским хозяйством. Железной дороги там нет, производств тоже никаких. Помню, когда мы прилетали в Кандагар с грузом, там жара стояла под 50 градусов. Наземные работники аэропорта в такую жару за один доллар
Угостишь конфеткой ребенка какого-нибудь, выходит взрослый мужик — и к мальчишке сразу. Вы можете себе представить, что ребенок без разговоров отдает ему, взрослому мужику, сладость? Этот мужик сразу просто сжирает эту конфету. Был еще случай, когда мы сладости передали детям, а их отец сожрал всё по дороге. У своих собственных детей!
Говорить с чужим мужчиной — измена. За это забивают камнями
Если мы говорим о любовных отношениях вне брака, то за такое жестко карают. Если мужчина или женщина завели отношения на стороне, то достаточно трех свидетелей, чтобы любовников казнили. Даже если они просто разговаривали. Женщина не имеет права общаться и смотреть на чужого мужчину. Это большой грех, за который обязательно накажут. Девочек и девушек замуж отдают родители.
В фильме «Кандагар» был эпизод, когда одну из жительниц взрывают на глазах пленных. Но на самом деле было не совсем так. Женщину и вправду убили, но не на глазах заключенных, а за забором. Там обычно собиралась толпа, когда появлялись мотивы на расправу. Они, талибы, там громко кричали.
Про случай с женщиной, которую убили. Нам с экипажем тогда поставили нового смотрителя тюрьмы, в которой мы были в плену. Он говорил по-английски и к нам, пленным, относился лучше, чем предыдущий надзиратель. По словам нового надзирателя тюрьмы, одна из жен талибов заподозрила своего мужа в том, что у него появилась любовница. А по их законам женщины не имеют права говорить с чужим мужчиной — они расценивают это как измену.
Дальше что было? Женщина сказала о своих подозрениях талибам, сразу нашлось три свидетеля разговора — они сказали, что видели этих мужчину и женщину вместе. Их в итоге судили по законам шариата — забили камнями до смерти. Их просто превратили в кровавое месиво. Когда трупы стали грузить, женщина подала признаки жизни. Она была еще живая! Талибы унесли ее обратно в яму и там добили до конца.
Живут как в Средневековье
Вы понимаете, что такое шариат? Женщинам одним нельзя ни в магазин, ни на такси, и даже из дома не выйти. Нам рассказывали, как женщина какая-то хотела на такси уехать, так ее и этого водителя, мужчину, палками избили. Ну это же, по сути дела, как Средневековье, если не пещерный век (имеется в виду Каменный век. — Прим. ред.)! Они целыми днями сидят и читают Коран. Это всё, что у них есть в жизни. Это их смысл.
Кто защитит мирных афганцев? Риторический вопрос
Какое сопротивление могут дать афганцы сейчас? Это страна, в которой без конца идет гражданская война. Одни силы меняют на другие. Защита населения может быть обеспечена только внешними силами. Те же американцы... Они же в гарнизонах сидели, на аэродромах. Тем более сейчас все улетели оттуда. И кто же их сможет защитить теперь? Талибы ни с кем не считаются, тем более с теми, кто служил другим силам. Там море крови сейчас будет. Да и вообще, кто к себе людей заберет? Это же надо за ними прилететь, как минимум. А какая страна на это пойдет, чтобы туда отправить самолет? Кабул взят, военный аэродром тоже взят. Говорить о защите населения, когда уже президента там нет и он находится в другой стране, не имеет смысла.
Почему их боятся и почему никто не заступается за жителей? Мы, например, уже заступились в
Меня держали в Афганистане в плену, потому что министр иностранных дел в то время пообещал, что он лично приедет и заберет нас. Но никто так и не прилетел. А талибы заявили: «Мы вас не отпустим».
Они коварны и беспощадны
Талибов боятся. Потому что они вооружены и беспощадны. Они коварны. Они даже с «Северным альянсом» боролись, потому что те молились Аллаху три раза, а по талибанским понятиям надо
«Северный альянс» — объединение ряда полевых командиров Северного Афганистана, сформировавшееся в 1996 году. Эта группировка после падения просоветского режима боролась против радикалов из движения «Талибан» в
Оружие откуда? Когда наши просоветские войска уходили из Афганистана, оставили Наджибулле (он правил Афганистаном с конца
Наши войска помогали «Северному альянсу». Даже мне лично талибы говорили, чтобы русские перестали помогать ему. Приведу в пример слова генерал-полковника Леонида Ивашова, который говорил, что мы помогали «Северному альянсу», но делали это скрытно. Талибы понимали, что так он становится сильнее и в состоянии победить талибанскую армию. Поэтому, я полагаю, Россия перестала поставлять «Северному альянсу» оружие, чтобы спасти меня с экипажем.
И в результате, как только я сбежал вместе с экипажем, талибы сразу начали наступление на Кабул и Баграм, и они пали. Почему они напали? Потому что тогда понимали, что у России развязаны руки, мы ведь были уже на свободе. Мы своим побегом, получается, ускорили падение Кабула. И позже туда пришли американцы.
Они стали известны всему миру
Кроме того, находясь в Кандагаре, захваченной талибами столице, авиация перестала бомбить аэродром. Ведь когда мы там в плену были, в нас наши боялись попасть. Именно тогда туда начали ездить международные делегации, принимали участие и решение, как освободить экипаж. Туда ездили журналисты. То есть талибы стали известны по всему миру. Им, конечно, это нужно было. Популярность для них означала то, что они будут расширяться.
Что такое Афганистан? Это не освоенная под цивилизацию территория. Промышленности никакой. Там есть, конечно, полезные ископаемые, но некому их добывать. Вообще талибы живут одними молитвами Аллаху. У них главная задача — сделать весь мир мусульманским.
История с захватом Афганистана повторяется. И задача у талибов точно такая же, как и тогда,
Кратко о побеге Шарпатова из плена талибов
Владимир Шарпатов с командой загрузил в самолет
Там, в тюрьме, талибы просили его научить их летать и управлять воздушной техникой. Шарпатов под разными предлогами не делал этого, говорил, что у него нет инструкторского допуска. С самого первого дня, когда экипаж попал в плен, Владимир Шарпатов был настроен на побег. План осуществился спустя год, когда подвернулся удобный случай. Он угнал самолет с экипажем. Разоружение охранников (трех человек) произошло уже после взлета, то есть в воздухе. Они низко летели над землей, высота была всего
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