Дальше что было? Женщина сказала о своих подозрениях талибам, сразу нашлось три свидетеля разговора — они сказали, что видели этих мужчину и женщину вместе. Их в итоге судили по законам шариата — забили камнями до смерти. Их просто превратили в кровавое месиво. Когда трупы стали грузить, женщина подала признаки жизни. Она была еще живая! Талибы унесли ее обратно в яму и там добили до конца.

Живут как в Средневековье

Вы понимаете, что такое шариат? Женщинам одним нельзя ни в магазин, ни на такси, и даже из дома не выйти. Нам рассказывали, как женщина какая-то хотела на такси уехать, так ее и этого водителя, мужчину, палками избили. Ну это же, по сути дела, как Средневековье, если не пещерный век (имеется в виду Каменный век. — Прим. ред.)! Они целыми днями сидят и читают Коран. Это всё, что у них есть в жизни. Это их смысл.

Кто защитит мирных афганцев? Риторический вопрос

Какое сопротивление могут дать афганцы сейчас? Это страна, в которой без конца идет гражданская война. Одни силы меняют на другие. Защита населения может быть обеспечена только внешними силами. Те же американцы... Они же в гарнизонах сидели, на аэродромах. Тем более сейчас все улетели оттуда. И кто же их сможет защитить теперь? Талибы ни с кем не считаются, тем более с теми, кто служил другим силам. Там море крови сейчас будет. Да и вообще, кто к себе людей заберет? Это же надо за ними прилететь, как минимум. А какая страна на это пойдет, чтобы туда отправить самолет? Кабул взят, военный аэродром тоже взят. Говорить о защите населения, когда уже президента там нет и он находится в другой стране, не имеет смысла.