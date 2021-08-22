«Господи, что я тут делаю?»: многодетная семья год прожила в море, проплыв на яхте больше ста городов Европы

— Какое ваше самое большое впечатление от путешествия?



Сергей: Это люди. Мы встретили огромное количество невероятных, интересных людей. Например, познакомились с семьей. Они никогда до этого яхтингом не занимались, но от друзей слышали, что это прикольно. Они купили лодку, и перед самым отъездом узнали, что ждут ребенка. В итоге они на лодке родили троих детей. Мы с ними встретились в Испании, они шли из Нидерландов. Этот путь можно за неделю проделать, а они шли шесть лет, потому что дети рождались. Познакомились с англичанином, ему 87 лет, и он до сих пор в одиночку ходит на яхте. Один раз у него в море отключились все аппараты, и он там прожил две недели без электричества. Я смотрел на него и думал: «Я тоже хочу свою жизнь закончить так».



Анна: Мне тоже люди на всю жизнь запомнятся. А еще единение с природой, то, как мы дельфинов в открытом море видели. Года, как мне кажется, не хватает. Я вошла во вкус и еще с удовольствием бы на годик на яхте задержалась, но дети уже просились на сушу. Они хорошие братья, но им уже каждому нужны свои друзья.



— Что нужно, чтобы вот так переехать жить на яхту? Специальная подготовка?



Сергей: Нужно сходить на курсы, получить корочки капитана. Для плавания в ночное время нужно пройти отдельное обучение. Вообще, если никогда не ходил в такое путешествие, то нужно начинать с малого: попробовать сходить в море с кем-то ненадолго. Тут, как в вождении машины, нужна практика.



— Сколько денег нужно на такое путешествие?



Сергей: Мы сравнивали свой бюджет на земле и на море, и ничего не поменялось, просто поменялись категории трат. Например, сколько у нас выходил кредит за дом в месяц, столько мы платили за аренду лодки. Дома у вас коммунальные платежи, а мы платили за парковку лодки. Цена от 20 евро и до бесконечности. Всё зависит от места. Например, в Монако и Сен-Тропе за ночевку хотели 800 евро, при этом буквально в метре можно бесплатно встать на якорь. Арендовать или купить яхту можно намного дешевле, по цене машины. Просто наша большая, в ней 4 каюты, у каждой ванная комната, кухня и большой зал. И было еще две каюты, которые мы использовали просто как склад для вещей. Такую большую брать необязательно. Кто-то любит шикарно питаться, кто-то скромнее. Я считаю, в любой бюджет можно уложиться.



Анна: Нужно понимать, откуда брать деньги на это. Если ты работаешь онлайн, то такой проблемы нет. Некоторые думают, что мы на путешествие потратили деньги с продажи дома. Это не так.



Аренда катамарана Сергея и Анны стоила пять тысяч евро в месяц.



— Кем нужно работать, чтобы можно было себе это позволить? Кем вы работаете?



Сергей: Я консультант, у меня консалтинговая фирма. Мы консультируем крупные компании, обучаем руководителей. Сейчас вся моя работа перешла в онлайн. Но в целом сейчас очень много профессий, которые позволяют работать удаленно.



Анна: Я закончила наш Демид, биофак, я биолог-эколог. Первое время честно пыталась устроиться экологом, но даже в Москве, куда я переехала, предлагали мизерные зарплаты. Поэтому работала в сфере, не связанной с экологией. В Москве прожила 10 лет, познакомилась с Сергеем и уехала с ним в Норвегию. Там не удалось поработать, потому что у нас сразу дети появились.

