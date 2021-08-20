20 августа пятница
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 1/10
usd 74.15
eur 86.61
Тема дняНайден мертвым пропавший 19-летний студент

Все новости

Все новости

Телеканал «Дождь» признали СМИ-иноагентом

Список также пополнили «Важные истории» и ряд журналистов

690
44Обсудить

Поделиться

Ранее в реестре были «Голос Америки», «Радио Свобода» и «Медуза»

Ранее в реестре были «Голос Америки», «Радио Свобода» и «Медуза»

Поделиться

Министерство юстиции внесло телеканал «Дождь» в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранных агентов. Обновленный список опубликован 20 августа на сайте министерства. Все сообщения и материалы таких СМИ должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Роскомнадзор говорит, что это необходимо для того, чтобы читатели понимали, что материалы преследуют интересы других государств.

С сегодняшнего дня в список также попали «Важные истории». Кроме того, реестр СМИ-иноагентов пополнили журналисты: главный редактор издания Роман Анин, Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, Алеся Мараховская и Ирина Долинина.

С 2017 года в списке СМИ-иноагентов были «Голос Америки» и «Радио Свобода», в апреле туда попало издание «Медуза» — теперь оно публикует материалы со специальной пометкой о своем статусе. В июле в этот же список попали The Insider и ряд журналистов, в том числе главного редактора «Открытых Медиа» Юлию Ярош и редактора издания «Проект» Романа Баданина. Сам «Проект» пополнил ряды «нежелательных организаций».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Минюстиноагентысми-иноагенты
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...