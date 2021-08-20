Телеканал «Дождь» признали СМИ-иноагентом

Министерство юстиции внесло телеканал «Дождь» в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранных агентов. Обновленный список опубликован 20 августа на сайте министерства. Все сообщения и материалы таких СМИ должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Роскомнадзор говорит, что это необходимо для того, чтобы читатели понимали, что материалы преследуют интересы других государств.
С сегодняшнего дня в список также попали «Важные истории». Кроме того, реестр СМИ-иноагентов пополнили журналисты: главный редактор издания Роман Анин, Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, Алеся Мараховская и Ирина Долинина.
С 2017 года в списке СМИ-иноагентов были «Голос Америки» и «Радио Свобода», в апреле туда попало издание «Медуза» — теперь оно публикует материалы со специальной пометкой о своем статусе. В июле в этот же список попали The Insider и ряд журналистов, в том числе главного редактора «Открытых Медиа» Юлию Ярош и редактора издания «Проект» Романа Баданина. Сам «Проект» пополнил ряды «нежелательных организаций».