«Неясно, как люди выживают»: зачем десятки тысяч россиян каждый год переезжают в Крым

Работа и уровень жизни

Одной из главных сложностей жизни на полуострове многие называет работу. И дело не только в том, что все тут только и живут на деньги от сдачи жилья. Это действительно так в небольших курортных городах и поселках в районе Ялты, Судака, Феодосии и на западе Крыма. А вот в более развитых Симферополе и Севастополе жизнь кипит весь год, вне зависимости от сезона.



Проблема в другом: далеко не все «материковые» специальности здесь востребованы. Плюс местные предупреждают, что многие компании будут платить вам зарплату «в конверте», причем значительно меньше, чем вы могли рассчитывать в том городе, где жили раньше.



— Сложность в том, что в Севастополе урезанный круг специальностей, я и некоторые мои друзья не могут здесь работать на тех же должностях, на которых работали в родном городе, — объяснила Анастасия Климова. — Например, я знаю английский и китайский… Но кому они здесь нужны? Так и с другими сферами деятельности, нужно это понимать перед переездом или искать что-то удаленное. Сейчас я работаю специалистом по закупкам и логистике в компании, которая 15 лет занимается оптовыми поставками электротехнической продукции, поиск этой работы занял у меня месяц. А зарплата — это больное место. Я в 2017 году в Севастополе получала столько же, сколько в 2015-м в Ростове. Если говорить о картине в целом по городу, то 30 тысяч в месяц — это норма. По официальным данным, средняя з/п в Севастополе 37–38 тысяч, но по факту — намного ниже.

