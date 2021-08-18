«Неясно, как люди выживают»: зачем десятки тысяч россиян каждый год переезжают в Крым

За последние три года численность населения Севастополя увеличилась на 16,8% — это самый большой рост по стране. По данным Росстата, из 510 тысяч официальных жителей города 30 тысяч переехали из других регионов за последние три года. В Крыму прироста населения почти нет за счет естественной смертности, но миграция тоже большая — 23 тысячи человек за 2018–2020 годы. Сюда стоит добавить примерно столько же неучтенных и не оформившихся официально.
Зачем россияне едут в Крым со всей страны и находят ли они там свое счастье? С какими трудностями сталкиваются и о чем предупреждают тех, кто еще раздумывает? Истории нескольких «мигрантов» из разных регионов — в нашем материале.
Ожидание / реальность
В 2017 году 23-летняя Анастасия Климова из Ростова-на-Дону закончила магистратуру и влюбилась в парня из Севастополя: он написал ей по учебе в соцсети, и отношения закрутились. Настя никогда не планировала уезжать из родного города и жить у моря, но судьба сложилась иначе.
— Переезжали мы на моей машине, я была за рулем, расстояние 800 километров. Мой хэтчбек был забит вещами доверху, остальное привозили родители или друзья, когда приезжали в гости. Никаких ожиданий у меня, по сути, не было, — вспоминает Настя. — Мне 23, позади только что оконченная магистратура, эйфория от отношений и целое лето в Крыму! Несмотря на то, что я человек, который любит всё планировать на полгода вперед, в то лето я просто поехала в «долгосрочный отпуск» — именно так я себя настроила, чтобы испытывать меньший стресс от переезда.
В итоге, как признается девушка, стресса избежать не удалось, а первой эмоцией был шок от всеобщего упадка. Но за пять лет на глазах экс-ростовчанки Севастополь сильно изменился, и теперь она совсем не жалеет о переезде.
— В 2017 году в Севастополе не было толком фонарей на улицах, не было нормальных дорог, отреставрированных фасадов, нормальных парков и скверов, мало где принимали банковские карты… Всё было в упадке. Сейчас ситуация кардинально изменилась, — говорит девушка. — Тогда я была в шоке, даже несмотря на эйфорию от переезда. Если бы я переехала сейчас, адаптация прошла бы приятней. Сейчас Севастополь очень ухоженный. Мне бы очень хотелось ощутить те чувства от переезда сейчас — в 2021 году, когда город расцветает.
О подобных ощущениях рассказывает и Елена Осипова. В 2019 году они с ее парнем Гришей переехали из Екатеринбурга в Симферополь. Причин было всего две — тепло и море. Слишком уж надоел промозглый уральский климат. Но ожидания и реальность от нового дома у уральцев тоже не сразу совпали.
— Нам казалось, что Симферополь, да и вообще весь Крым, будут более развитыми, чем оказалось на самом деле, — говорит Лена. — По сравнению с Екатеринбургом здесь были разруха и совдеп, мы как будто попали в прошлое. Выручало, что тогда нами правил энтузиазм, всё было интересно. Но, к слову, за то время, что мы живем здесь, город стал стремительно развиваться на глазах. Самыми тяжелыми были первый год-полтора, сейчас стало гораздо легче. Желание вернуться назад почти не возникает.
Работа и уровень жизни
Одной из главных сложностей жизни на полуострове многие называет работу. И дело не только в том, что все тут только и живут на деньги от сдачи жилья. Это действительно так в небольших курортных городах и поселках в районе Ялты, Судака, Феодосии и на западе Крыма. А вот в более развитых Симферополе и Севастополе жизнь кипит весь год, вне зависимости от сезона.
Проблема в другом: далеко не все «материковые» специальности здесь востребованы. Плюс местные предупреждают, что многие компании будут платить вам зарплату «в конверте», причем значительно меньше, чем вы могли рассчитывать в том городе, где жили раньше.
— Сложность в том, что в Севастополе урезанный круг специальностей, я и некоторые мои друзья не могут здесь работать на тех же должностях, на которых работали в родном городе, — объяснила Анастасия Климова. — Например, я знаю английский и китайский… Но кому они здесь нужны? Так и с другими сферами деятельности, нужно это понимать перед переездом или искать что-то удаленное. Сейчас я работаю специалистом по закупкам и логистике в компании, которая 15 лет занимается оптовыми поставками электротехнической продукции, поиск этой работы занял у меня месяц. А зарплата — это больное место. Я в 2017 году в Севастополе получала столько же, сколько в 2015-м в Ростове. Если говорить о картине в целом по городу, то 30 тысяч в месяц — это норма. По официальным данным, средняя з/п в Севастополе 37–38 тысяч, но по факту — намного ниже.
Экс-екатеринбурженке Лене Осиповой удалось в Симферополе начать работать на себя, она работает мастером ногтевого сервиса, но точно так же жалуется на высокие цены и низкие средние зарплаты по городу — около 30 тысяч рублей даже в крупных коммерческих компаниях «с материка».
— Про уровень цен могу одно сказать: мы летаем в Екатеринбург каждые полгода и забиваем чемоданы всякими товарами под завязку, — говорит девушка. — Получается значительно дешевле, и к тому же в Крыму отсутствуют привычные нам магазины. Еще здесь ужасно высокая стоимость жилья, как на аренду, так и на покупку. Порой максимально неясно, как люди выживают.
Для наглядности: снять самую обычную однокомнатную квартиру в спальном районе Севастополя можно минимум за 20–23 тысячи рублей в месяц, ближе к центру — от 25 тысяч. Купить «убитую» однушку в том же «спальнике» — от 2,8 миллионов, что-то приличнее или в новостройке — уже от 4 миллионов рублей.
Открыть свой бизнес
Многие молодые и предприимчивые ребята из разных регионов открывают в Крыму свой бизнес — для этого здесь много пустых ниш, а в тех, которые кем-то заняты, пока не очень большая конкуренция в виду отсутствия больших сетей. Особенно популярны современные туристические услуги — подбор отелей, составление маршрутов, проведение экскурсий и походов по полуострову.
В такой сфере работает Катерина Климкина. Пять лет назад, когда ей было 30, она бросила всё и переехала в Крым из Калуги. Выбор пал на Севастополь.
— От города я ничего особенного не ожидала. Я знала одно — мне надо к морю. Был выбор между Краснодарским краем или Крымом, тогда мне было всё равно, я толком не была ни там, ни там. Кажется, билеты в Крым оказались просто удобнее. В итоге это лучшее, что со мной случалось. Сейчас понимаю: жить в Краснодарском крае я бы не смогла, — признается Катя, — Я занимаюсь экскурсиями, составлением маршрутов путешествий по Крыму и миру, арендой палаток, организацией отдыха. Создала сервис путешествий Time to Crimea.
Второй опыт бизнеса Кати — открытие кофейни в центре Севастополя. Здесь пришлось столкнуться с последствиями санкций: привычные российские банки на полуострове не работают. В остальном во время запуска бизнеса, как говорит девушка, особых сложностей не было.
— Бюрократия была, как и во всей России. Разве что терминал «Тинькофф» поставить нельзя, пришлось все-таки брать крымский банк. Но в целом бизнес в Крыму такой же, как и на материке. Мне кажется, даже легче, потому что у нас нет обилия «сетевиков». Поэтому совершенно другая планка у потребителя, — говорит Катерина.
Другое впечатление от открытия бизнеса в Севастополе сложилось у Александра Александрова. В 2016 году 29-летний Саша приехал в Крым из Новосибирска с идеей открыть спортивный зал. Нужно было найти помещение, сделать ремонт, заказать оборудование, собрать команду. Всё это оказалось непросто, но в итоге вполне реализуемо.
— Конечно, были проблемы: и санкции, и менталитет, и особенности местного рынка недвижимости создавали свои сложности. В городе мало коммерческой недвижимости и довольно высокие арендные ставки, — говорит Саша. — Еще одним минусом для меня является труднодоступность вещей и материалов: многого здесь нет, а то, что есть, дороже, чем на материке. Низкие зарплаты и высокие цены, много бедных людей, большой разрыв между богатыми и бедными, и, как следствие, рынок довольно маленький. Но, думаю, с увеличением населения эта проблема будет решаться. В любом случае, проблемы возникают везде, и если бы я открывал бизнес в другом месте, то были бы какие-то другие сложности.
Климат, природа и экология
Без преувеличения все, кто переезжает в Крым, остаются довольны местным климатом и природой. Про полуостров говорят, что здесь на очень маленькой территории собраны практически все природные красоты, которые встречаются в мире: море, горы, леса, каньоны, водопады, поля, озера. И это действительно так.
— За полчаса ты можешь оказаться в потрясающих местах, а отсутствие всего, что есть на материке, делает жизнь необычной и всегда немного похожей на крымский квест. А еще здесь потрясающие люди! Я безрассудно люблю Севастополь и уже пять лет считаю его единственным местом в мире, которое готова называть своим домом, — эмоционально говорит Катерина Климкина. — Пожалуй, только хочется стать министром туризма Крыма, чтобы начать развивать туризм иначе. И еще жаль, что в Севастополе нет достойных отелей, но я намерена это исправить. Больше никаких минусов жизни здесь я не вижу!
Крымский климат «зайдет» даже южанам, уверена Анастасия Климова, прожившая большую часть жизни в Ростове-на-Дону: зимой здесь практически не бывает снега, весна начинается в феврале, а лето заканчивается в октябре. Из других плюсов полуострова Настя называет качество молочных продуктов, доступность свежих фруктов и орехов, которые не только продаются на рынках, но и растут буквально в каждом дворе, а также дешевый общественный транспорт и безопасность на улицах (особенно в сравнении с Ростовом).
Об экологии и комфортности жизни говорит и экс-сибиряк Александр.
— Из плюсов жизни хочу выделить природу и экологию. Если сравнить с Хакасией, где я родился, то разница — как между ботаническим садом и ядерным полигоном, — рассказывает он. — Я жил в разных городах, и, конечно, если сравнивать с Сибирью, то Севастополь очень комфортный город, видно, как в него вкладывают деньги и благоустраивают. В сад устроить дочку было кратно легче, чем в Новосибирске. Кроме того, пробки на дорогах пока не такие огромные, как в Новосибирске или Москве, а благодаря местным рынкам всегда доступны свежие овощи, орехи и фрукты. Они, может, не дешевле, чем в других городах, но точно вкуснее.
Санкции и сервис
Крым и Севастополь — регионы, в которые не заходят крупные российские компании, чтобы не попасть под действие американских и европейских санкций. Кому-то это не доставляет никакого неудобства — есть местные аналоги сетевых магазинов и сервисов, но для многих переехавших это всё еще довольно неудобно.
— Минусы Крыма — это высокие цены на всё, а также то, что родные и друзья далеко, и нет возможности часто прилетать из-за высокой стоимости билетов, и, конечно, санкции. Их следствием является отсутствие крупных компаний на рынке и торговли, и труда, — говорит Лена из Симферополя.
Влияние санкций затрагивает все сферы жизни. Это и банки, и сетевые магазины продуктов, и заправки, и сотовая связь, и международная доставка, которую нельзя заказать на полуостров.
Другой минус, на который обращают внимание многие, и местные, и туристы — это проблемы с такси и в целом с сервисом.
— Такси здесь не хватает здоровой конкуренции, поэтому таксисты позволяют себе не брать заказ, даже если находятся в десяти метрах от вас, или могут взять заказ, а на полпути отменить, да и тариф высокий, — говорит Настя из Севастополя. — Еще бросается в глаза нежелание создавать сервис. Это факт, ведь Крым — он единственный, и сюда приедут в любом случае, даже если услуга будет оказана ниже уровня. Подумаешь, не приедет этот человек — приедет другой. За клиента не хотят держаться, не считают это нужным.
Да, на полуострове нет привычных гипермаркетов и бюджетных продуктовых типа «Ашана». Нет привычного «Яндекс.Такси», не работает Apple Pay, а на рынках и в сельских магазинах у вас попросят наличные. Но те, кто переехал в Крым несколько лет назад, говорят, что со временем к этому можно привыкнуть. И вот уже вместо «Ашана» покупаешь дешевую жидкость для мытья посуды в «Чистом доме», вместо «Пятерочки» ловишь скидки в «Пуде», а шкаф из «Икеи» доставляешь через посредников за небольшую доплату. А такси… С такси приходится просто смириться.
Сложности жизни перекрываются природой, климатом и общей южной расслабленностью. Когда попробовал пожить так, что до моря — полчаса после работы, то возвращаться на холодный Урал или в Сибирь уже не очень хочется, признаются наши герои.