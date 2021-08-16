Люди пытаются покинуть захваченный Кабул — они цепляются за самолет и падают, когда он взлетает: видео

В соцсетях появились видеозаписи, как жители Кабула пытаются улететь из Афганистана, зацепившись за шасси самолета, после того как в афганскую столицу вошли представители движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое).
Как только стало известно об отмене коммерческих рейсов, афганцы начали выбегать на взлетно-посадочные полосы и брать самолеты штурмом. Есть погибшие.
Удержаться на самолете не получается. Беженцы падают вскоре после взлета и разбиваются.
В воскресенье, 15 августа, талибы (движение «Талибан» запрещено в РФ как террористическое) пришли в Кабул и вскоре заняли президентский дворец.
Сам президент Афганистана Ашраф Гани, «чтобы избежать кровопролития», покинул Афганистан. Изначально сообщалось, что он отправится в «третью страну через Таджикистан», но на данный момент местонахождение Гани неизвестно. Дипмиссии Узбекистана, Таджикистана и Казахстана заявили, что у них никакой информации нет.
Первыми из захваченного Афганистана начали эвакуировать представителей дипмиссий — США, Франции, Германии, Канады. Создавая пробки на дорогах, сюда начали съезжаться тысячи людей. Поскольку наземные границы взяли под охрану боевики, сбежать можно было только по воздуху.
Так выглядело утро понедельника в аэропорту Кабула. Люди брали штурмом рукав телескопического трапа, чтобы попасть в самолет.
В результате как минимум пять человек погибли на подступах к самолетам — их просто задавили. Еще четверо мужчин скончались, упав на жилые дома. Как сообщают афганские СМИ, они попытались улететь, зацепившись за стойку шасси.
Между тем талибы, чье движение признано в России террористическим и запрещено, утверждают, что обстановка в Афганистане мирная, без столкновений. Более того, боевикам приказано защищать «жизни, собственность и честь афганцев», а тем, кто решит вернуться из аэропорта домой, обещают не причинять вреда.
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов, рассказывая о ситуации, заявил, что «в городе постреливают, ходят вооруженные мародеры, доносится запах гари, но сказать, что произошло обрушение ситуации, нельзя».
— Здесь и раньше почти всё взрослое население, да и многие подростки имели на руках оружие, и в городе было неспокойно, — отметил Дмитрий Жирнов. — Главное, что талибы, как они сами обещают, настроены на мирный переход власти. Они гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая наше посольство. Мы, конечно, не можем не учитывать того, что происходит в городе, и ситуация накладывает отпечаток на нашу работу. Мы заблаговременно провели очень серьезный комплекс мероприятий по укреплению нашей безопасности, и в настоящее время непосредственно угроз для нашего коллектива, для наших объектов нет. Поэтому мы будем продолжать нашу работу здесь в спокойном, штатном режиме.
Вместе с тем спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что боевики взяли под охрану внешний периметр посольства России в Кабуле и «завтра с послом они будут обговаривать уже детали на более долгосрочную перспективу». Часть сотрудников посольства направят в отпуска или эвакуируют.
— У нас относительно большое посольство в Афганистане, в любом случае это около 100 человек, — сказал Кабулов. — Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия.
Решение о признании режима «Талибана» в Афганистане российское руководство примет в зависимости от того, насколько талибы будут ответственно управлять страной.