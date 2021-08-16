Люди пытаются покинуть захваченный Кабул — они цепляются за самолет и падают, когда он взлетает: видео

В соцсетях появились видеозаписи, как жители Кабула пытаются улететь из Афганистана, зацепившись за шасси самолета, после того как в афганскую столицу вошли представители движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое).

Как только стало известно об отмене коммерческих рейсов, афганцы начали выбегать на взлетно-посадочные полосы и брать самолеты штурмом. Есть погибшие.