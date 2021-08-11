«Наташа, лети! Мы все вакцинированные. Вообще все!»: что ждет русских туристов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе

Журналист и путешественник Николай Лебедев успел на египетские курорты раньше всех: он вернулся из Шарм-эш-Шейха и Хургады на прошлой неделе. В своей колонке он рассказывает, как изменились отели за шесть лет разлуки с русскими, что сейчас предлагает туристам сервис и сколько всё это стоит.
Я, пожалуй, давно не видел такой искренне радостной реакции на свою стандартную фразу «from Russia». Спустя почти 6 лет запрета на курорты Египта возвращаются прямые рейсы из России. И пока неважно — чартерные они или регулярные, неважно, что пока из одного города, ведь главное — начать.
Волею судеб я съездил на неделю в Египет аккурат перед открытием прямых рейсов, добирался на перекладных через Стамбул и для полноты картины из Шарм-эш-Шейха отправился в Хургаду, откуда опять же через Стамбул улетел домой. Не скажу, что мне летать с пересадками так уж сложно, но хлопот это, как ни крути, добавляет, а людям постарше и не искушенным в транзитных хитростях пассажирам такие танцы с бубном совсем ни к чему. К тому же прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх дают главное: возможность туроператорам сформировать удобный турпакет и, договорившись с авиакомпаниями по поводу чартерных рейсов, а с отелями — об «оптовых» ценах на номера, выставить приятные по стоимости туры.
Пока что они не особенно приятны и совсем не похожи на то, что было 6 лет назад, даже с учетом инфляции и курса рубля, но это вопрос времени и широты предложения — сейчас в Египте низкий сезон, в Турции и Краснодарском крае — высокий, и до октября-ноября как раз есть время на раскачку старого нового направления.
Есть те, для кого оно, похоже, и не переставало быть старым — периодически попадались туристы из России, настоящие фанаты Египта, прилетающие транзитом разной степени сложности. Не секрет, что многие туроператоры сориентировались, сверстав программы через Каир или отправляя туристов через Минск. Но это, согласитесь, немного не то.
Кроме российских туристов русскоговорящих тоже хватало — в основном это Украина, Казахстан и Беларусь, которые все эти 6 лет не считали Египет опасным направлением и как летали, так и продолжают летать. Но, конечно, объемы не сравнятся с российскими, а учитывая, что другие крупнейшие рынки — Германия и Великобритания — сидят по домам, отели выглядят полупустыми. По ощущениям мой Rixos Sharm El Sheikh был заполнен наполовину, а Rixos Magawish в Хургаде и вовсе процентов на 20–30. Есть в этом своеобразный кайф, но движухи чуть не хватает, и с постановкой чартеров и приближением высокого сезона она обязательно появится.
Так что отель должен быть либо большим, либо огромным, чтобы не было тесно, когда рейсы взлетят из 20–30 городов нашей необъятной Родины. В вышеуказанных резортах территория оказалась настолько огромной, что по ней то и дело курсировали электрические гольф-кары. Так и должно быть — хотя бы потому, что концепция отдыха в Египте в целом не предполагает, что вы будете куда-то выбираться: по большому счету смотреть в курортных городах особенно нечего — по свежей мечети в каждом городе, старый город и коптская церковь в Шарме да набережная с торговой улицей Шератон в Хургаде.
Если и выбираться из отеля, то на экскурсии, и тут всё как в старые добрые времена. На гору Моисея пока массово не возят, но, конечно, сразу же при наличии спроса начнут. А вот дайвинг и сафари на квадроциклах по пустыне представлены в ассортименте. И ничем от того, что я пробовал 10 лет назад, эти экскурсии не отличаются — кроме, конечно же, наличия масок у персонала.
Вообще когда живешь в мире «всё включено», то как-то забываешь, что у тебя есть деньги, их не используешь — там каждый день победивший коммунизм и всё «бесплатно». Так что кроме дайвинга могу сказать только, что вход в музей Хургады стоит около 1000 рублей (не жалко за настоящих мумий) и там же есть государственный магазин, где сувениры остались на уровне цен десятилетней давности — при подтянувшемся качестве и формате торгового зала с общей кассой. Да, если курите, то берите сигареты с собой, цены на них тут как в Европе — раза в три выше.
Ну и самое главное — вот это вот: «Россия? Мы очень соскучились, очень ждем уже несколько лет!» Ожидаемо было это слышать от представителей местного турбизнеса, управляющих отелями и прочих причастных — это их хлеб, kpi и вообще смысл работы. Но когда каждый сидящий на окладе сотрудник — от водителя отельного багги и уборщика до бармена и официанта — расплывается в радушной улыбке и говорит, что скучает по туристам из России, то поневоле задумываешься: а что, может, и правда нас тут любят?
СЮЖЕТ
И не забываем про коронавирус. Помните мем «Наташа, мы всё уронили»? Так вот я бы его переделал так: над Наташей вместо котов склонились все сотрудники отельного сектора Египта и говорят: «Наташа, лети, Наташа, мы все вакцинированные, Наташ, совсем все!»
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