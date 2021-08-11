«Наташа, лети! Мы все вакцинированные. Вообще все!»: что ждет русских туристов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе

Журналист и путешественник Николай Лебедев успел на египетские курорты раньше всех: он вернулся из Шарм-эш-Шейха и Хургады на прошлой неделе. В своей колонке он рассказывает, как изменились отели за шесть лет разлуки с русскими, что сейчас предлагает туристам сервис и сколько всё это стоит.

Я, пожалуй, давно не видел такой искренне радостной реакции на свою стандартную фразу «from Russia». Спустя почти 6 лет запрета на курорты Египта возвращаются прямые рейсы из России. И пока неважно — чартерные они или регулярные, неважно, что пока из одного города, ведь главное — начать.



Волею судеб я съездил на неделю в Египет аккурат перед открытием прямых рейсов, добирался на перекладных через Стамбул и для полноты картины из Шарм-эш-Шейха отправился в Хургаду, откуда опять же через Стамбул улетел домой. Не скажу, что мне летать с пересадками так уж сложно, но хлопот это, как ни крути, добавляет, а людям постарше и не искушенным в транзитных хитростях пассажирам такие танцы с бубном совсем ни к чему. К тому же прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх дают главное: возможность туроператорам сформировать удобный турпакет и, договорившись с авиакомпаниями по поводу чартерных рейсов, а с отелями — об «оптовых» ценах на номера, выставить приятные по стоимости туры.



Пока что они не особенно приятны и совсем не похожи на то, что было 6 лет назад, даже с учетом инфляции и курса рубля, но это вопрос времени и широты предложения — сейчас в Египте низкий сезон, в Турции и Краснодарском крае — высокий, и до октября-ноября как раз есть время на раскачку старого нового направления.



Есть те, для кого оно, похоже, и не переставало быть старым — периодически попадались туристы из России, настоящие фанаты Египта, прилетающие транзитом разной степени сложности. Не секрет, что многие туроператоры сориентировались, сверстав программы через Каир или отправляя туристов через Минск. Но это, согласитесь, немного не то.