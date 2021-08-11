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Фотофакт. 20 лет назад в Новосибирск на бронепоезде приехал Ким Чен Ир — смотрите, как это было

Северокорейский лидер побывал в Институте ядерной физики, попробовал сибирскую водку и внезапно для всех спустился в метро

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Во время своего визита глава КНДР заглянул в Институт ядерной физики в Академгородке. Этот кадр тогда и был сделан

Во время своего визита глава КНДР заглянул в Институт ядерной физики в Академгородке. Этот кадр тогда и был сделан

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20 лет назад в Новосибирске побывал Ким Чен Ир

11 августа 2001 года в столицу Сибири с визитом заехал лидер КНДР Ким Чен Ир — он на бронепоезде возвращался в Северную Корею из Москвы, где встречался с Владимиром Путиным, и сделал остановку в Новосибирске. Мы вспомнили, как это было.

Во время торжественного субботнего обеда в Доме ученых, как писали местные СМИ, Ким Чен Ир провозгласил тост за красивых сибирских женщин и отметил, что сибирская водка ему понравилась больше, чем та, которой его угощали в Москве и Санкт-Петербурге.

Также глава КНДР познакомился с достижениями Института ядерной физики СО РАН.

Ким Чен Ир возглавлял Северную Корею в 1994–2011 годах

Ким Чен Ир возглавлял Северную Корею в 1994–2011 годах

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После обеда Ким Чен Ир нарушил составленное для него расписание и спустился в городское метро на станцию «Площадь Ленина», где пообщался с простыми пассажирами. Поэтому 6 сентября 2019 года в переходе станции метро повесили мемориальную табличку в честь его визита.

Текст продублирован на двух языках — русском и корейском

Текст продублирован на двух языках — русском и корейском

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Кроме представителей мэрии, на церемонию открытия приехали северокорейские дипломаты

Кроме представителей мэрии, на церемонию открытия приехали северокорейские дипломаты

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В тот день часть делегации из КНДР пришла в национальных костюмах

В тот день часть делегации из КНДР пришла в национальных костюмах

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Кстати, во время остановки бронепоезда в Омске 1 августа 2001 года на вагоне были замечены пробоины неизвестного происхождения, похожие на пулевые отверстия. Сообщение о выстрелах опубликовала «Комсомольская правда».

По версии журналистов, 10 выстрелов было произведено из автомата Калашникова в то время, когда поезд ехал по Сибири

По версии журналистов, 10 выстрелов было произведено из автомата Калашникова в то время, когда поезд ехал по Сибири

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В разные годы в Новосибирск приезжали космонавты, лидеры европейских и азиатских государств, гости из США. Подробности читайте здесь.

А также посмотрите уникальную видеохронику визита Никиты Хрущёва в Новосибирск в 60-х — на кадрах первый секретарь ЦК КПСС аплодирует артистам Оперного театра.

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Ким Чен ИрНовосибирскСеверная Корея
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