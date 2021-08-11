Фотофакт. 20 лет назад в Новосибирск на бронепоезде приехал Ким Чен Ир — смотрите, как это было

20 лет назад в Новосибирске побывал Ким Чен Ир
11 августа 2001 года в столицу Сибири с визитом заехал лидер КНДР Ким Чен Ир — он на бронепоезде возвращался в Северную Корею из Москвы, где встречался с Владимиром Путиным, и сделал остановку в Новосибирске. Мы вспомнили, как это было.
Во время торжественного субботнего обеда в Доме ученых, как писали местные СМИ, Ким Чен Ир провозгласил тост за красивых сибирских женщин и отметил, что сибирская водка ему понравилась больше, чем та, которой его угощали в Москве и Санкт-Петербурге.
Также глава КНДР познакомился с достижениями Института ядерной физики СО РАН.
После обеда Ким Чен Ир нарушил составленное для него расписание и спустился в городское метро на станцию «Площадь Ленина», где пообщался с простыми пассажирами. Поэтому 6 сентября 2019 года в переходе станции метро повесили мемориальную табличку в честь его визита.
Кстати, во время остановки бронепоезда в Омске 1 августа 2001 года на вагоне были замечены пробоины неизвестного происхождения, похожие на пулевые отверстия. Сообщение о выстрелах опубликовала «Комсомольская правда».
В разные годы в Новосибирск приезжали космонавты, лидеры европейских и азиатских государств, гости из США. Подробности читайте здесь.
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