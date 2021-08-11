Фотофакт. 20 лет назад в Новосибирск на бронепоезде приехал Ким Чен Ир — смотрите, как это было

11 августа 2001 года в столицу Сибири с визитом заехал лидер КНДР Ким Чен Ир — он на бронепоезде возвращался в Северную Корею из Москвы, где встречался с Владимиром Путиным, и сделал остановку в Новосибирске. Мы вспомнили, как это было.

Во время торжественного субботнего обеда в Доме ученых, как писали местные СМИ, Ким Чен Ир провозгласил тост за красивых сибирских женщин и отметил, что сибирская водка ему понравилась больше, чем та, которой его угощали в Москве и Санкт-Петербурге.

Также глава КНДР познакомился с достижениями Института ядерной физики СО РАН.

