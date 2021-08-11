8 стран, где ждут туристов этой осенью (и что у них с коронавирусными ограничениями)

Кончилась пора, когда путешествия планировали и бронировали на полгода вперед — из-за пандемии обстановка в мире такая нестабильная, что отдыхать приходится там, где это уже или еще разрешено. Если планируете отпуск в ближайшее время и где-нибудь у моря — рассказываем, куда лучше (и проще) поехать, как в этих странах с коронавирусом и какие ограничения действуют.



Родной русский юг

Самый простой вариант для тех, кто хочет поближе и поспокойней. Курорты Крыма и Краснодарского края второй год переживают ренессанс на фоне нестабильной работы заграничных курортов, правда сервис за это время до уровня турецкого «all inclusive» не дорос: туристы отмечали и очереди при заселении в отели, и высокий ценник на еду, и столпотворение на пляжах. Последнего, впрочем, возможно, удастся избежать: на фоне требования об обязательной вакцинации туристы массово отказываются от путевок. Напомним, что с 1 августа въезжающие на территорию Краснодарского края туристы должны предъявить сертификат о полном курсе вакцинации или справку о медицинском отводе. Без прививки въезжать можно, но туристы обязаны пройти вакцинацию прямо на Кубани в течение трех дней. Правило действует при заселении в гостиницы, отели, санатории и кемпинги.

