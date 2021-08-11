8 стран, где ждут туристов этой осенью (и что у них с коронавирусными ограничениями)

Кончилась пора, когда путешествия планировали и бронировали на полгода вперед — из-за пандемии обстановка в мире такая нестабильная, что отдыхать приходится там, где это уже или еще разрешено. Если планируете отпуск в ближайшее время и где-нибудь у моря — рассказываем, куда лучше (и проще) поехать, как в этих странах с коронавирусом и какие ограничения действуют.
Родной русский юг
Самый простой вариант для тех, кто хочет поближе и поспокойней. Курорты Крыма и Краснодарского края второй год переживают ренессанс на фоне нестабильной работы заграничных курортов, правда сервис за это время до уровня турецкого «all inclusive» не дорос: туристы отмечали и очереди при заселении в отели, и высокий ценник на еду, и столпотворение на пляжах. Последнего, впрочем, возможно, удастся избежать: на фоне требования об обязательной вакцинации туристы массово отказываются от путевок. Напомним, что с 1 августа въезжающие на территорию Краснодарского края туристы должны предъявить сертификат о полном курсе вакцинации или справку о медицинском отводе. Без прививки въезжать можно, но туристы обязаны пройти вакцинацию прямо на Кубани в течение трех дней. Правило действует при заселении в гостиницы, отели, санатории и кемпинги.
— Аннуляции туров на август у туроператоров приобрели устойчивый характер, а количество бронирований просело в разы, — рассказывают в Ассоциации туроператоров России. — Многие туристы предпочитали снять бронь без штрафов и либо забронировать проживание в частном секторе курортов Краснодарского края, где сертификаты вакцинации не проверяют, либо поменять регион отдыха (например, на Крым, в котором не вводили ограничения).
Что до погоды, то в сентябре и первой половине октября она комфортна для пляжного отдыха: солнце уже не жарит, но шансы вернуться домой с загаром по-прежнему высоки. Вода в море потихоньку остывает, так что купание — это уже развлечение на любителя.
Абхазия
Тот же Сочи, только через условную границу. Наслаждаться погодой в Абхазии можно весь сентябрь и первую половину октября, затем море постепенно остывает, а погода заметно холодает.
Для въезда на территорию Абхазии у туристов не требуют ни сертификатов, ни отрицательных ПЦР-тестов. Но собираясь туда, следует учесть, что республика переживает не самые благоприятные времена из-за коронавируса: местные власти не раз объявляли о вспышке заболеваемости и просили медицинской помощи у российской стороны.
Турция
Курортный сезон в Турции растянется до ноября. В первую половину осени погода будет комфортной для пляжного отдыха практически во всех регионах страны. А тех, кому море покажется холодным, спасут отели с теплыми бассейнами. Традиционно самый холодный турецкий город — это Стамбул, к ноябрю температура воздуха упадет до +16 градусов (и это всяко лучше, чем в это же время в России).
На руку Турции играет и то, что до нее легко добраться: самолеты летают из всех российских городов, где разрешено международное авиасообщение. По прилете туристу нужно предъявить ПЦР-тест или результат экспресс-теста на антигены, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия. Вакцинированные туристы освобождаются от этих требований.
В Турции по-прежнему необходимо везде носить маски (кроме дома или отеля), также необходимо получать QR-коды для посещения мест массового скопления людей, в том числе торговых центров, кафе, мест общепита, госучреждений. Комендантский час больше не действует.
Египет
С 9 августа Россия и Египет восстановили чартерное сообщение после почти шестилетнего перерыва. Самолеты летают в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, правда пока только из Москвы. Но со временем, надеются обе стороны, рейсов будет больше, а вместе с ними пойдет и рост предложений от туроператоров.
Что до погоды, то осенью в Египте она жаркая, но одновременно с этим достаточно комфортная и мягкая: в октябре воздух прогревается до +28 градусов, в ноябре — +30... +32 градуса. Можно весь отпуск пролежать на пляже, а можно повидаться с местными древностями. Пирамиды, музеи, сфинкс, катание на верблюдах — всё, по чему все эти годы скучали туристы, ждет их возвращения.
Для въезда нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до момента вылета, или же сертификат, подтверждающий полный курс ковид-вакцинации.
Греция
В сентябре в Греции бархатный сезон: туристов уже не так много, а погода по-прежнему теплая (на южных островах прогревается до 28–30 градусов). Возможны дожди, но непродолжительные. Для отдыха туристы советуют выбирать остров Родос или Крит — там теплее, да и летают туда почти все российские авиакомпании.
С 14 мая Греция принимает туристов без всяких квот, выдача виз проходит в штатном порядке. Для въезда туристам нужен отрицательный ПЦР-тест и еще один, бесплатный, по прилете. Наличие сертификата о вакцинации это требование не отменяет. Вход во все крытые помещения сферы досуга, включая развлекательные центры, музеи, бары, таверны, кинотеатры и театры доступен только для вакцинированных посетителей. Музеи и памятники архитектуры под открытым небом доступны для всех посетителей.
Кипр
Осенью на Кипре уже не жарко, а очень тепло: температура воздуха в Ларнаке и Никосии чуть превышает 30 градусов днем, +24... +26 градусов — ночью. Чуть прохладнее на Пафосе: +28 днем, +20 — ночью. Море как парное молоко: 26–28 градусов тепла. Поток туристов осенью традиционно стихает, а значит, любители отдохнуть в том числе и от людей получат свой бонус к погоде и замечательным кипрским видам. Можно круглыми сутками валяться на пляже (не забывайте про защитный крем — солнце коварно!), гулять по местным улицам или ездить на экскурсии. И, конечно, наслаждаться щедрыми порциями в местных кафе и ресторанах.
Авиасообщение с Кипром восстановлено с 28 июня, без проблем получится улететь из Москвы в Ларнаку и Пафос. По прилете необходимо предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до вылета. Туристам с сертификатом о вакцинации тест не нужен. Еще одно важное замечание: на Кипре по-прежнему действует масочный режим. Носить маску нужно во время прогулок, экскурсий, походов по магазинам. Разрешается снимать ее в отеле, заведениях общепита или на улице, если вы решили перекусить на ходу. Нарушителям грозит серьезный штраф.
Куба
Идеальное время для отдыха на Кубе — вторая половина осени, причем чем позже, тем лучше. В октябре на Кубе заканчивается сезон дождей, пронизывающих ветров и ураганов. Температура на Варадеро и Гаване подтягивается до 30 градусов, море по-прежнему теплое. В ноябре спадает духота, количество осадков сокращается. Экскурсии можно чередовать с дайвингом и безмятежным валянием на пляже.
Прямые и чартерные рейсы осуществляются через Москву, виза не нужна. С туристов спрашивают два ПЦР-теста — один нужно сделать за 72 часа до выезда, второй — по прилете. Если путешествуете дикарями, есть риск остаться на пятидневный карантин по прибытии. Вне территории отеля ношение масок обязательно.
Что до местных порядков, то Куба сейчас переживает не лучшие времена: в июле по стране прокатились многотысячные беспорядки из-за нехватки лекарств, продуктов, повышения цен, введения ограничений по коронавирусу и отсутствия вакцины.
ОАЭ
Этот вариант можно рассматривать ближе к ноябрю, потому что до этого времени почти во всех эмиратах царят бесчеловечные +36... +38 градусов тепла. В ноябре столбик термометра опускается до +30 градусов, и пляжный отдых становится комфортным. Можно никуда не уходить с территории отеля, меняя лежак на море и обратно, а можно податься в экскурсионный трип — можно не рассказывать про сумасшедшие дубайские небоскребы, сказочные цветочные сады и парки аттракционов, торговые центры и прочее.
Прямые рейсы в Дубай, Абу-Даби и Шарджу осуществляются из Москвы и регионов, по прибытии виза не нужна. Зато понадобится ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, и еще один тест по прилете. Наличие сертификата о вакцинации эти требования не отменяет. Не забывайте о масочном режиме — он обязателен везде, кроме территории отеля.
Список всех стран, куда можно улететь из России, можно посмотреть по этой ссылке.