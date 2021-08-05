Facebook занял первое место в рейтинге соцсетей с запрещенным контентом

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина представила очередной рейтинг соцсетей, которые распространяют запрещенный контент. Об этом сообщает РАПСИ. Согласно этому исследованию, больше всего деструктивной информации оказалось в Facebook, на втором месте YouTube, на третьем — Twitter. Instagram, «ВКонтакте», TikTok и «Одноклассники» идут следом.
Авторы исследования насчитали в Facebook 15 актов цензуры в отношении российских СМИ и компаний, 112 материалов о незаконном обороте наркотиков, 1900 материалов с информацией, признанной судами запрещенной и экстремистской, 68 случаев оскорбления госсимволов, 124 фейка и 87 призывов к суициду. Помимо количества запрещенного контента, при составлении рейтинга учитывались случаи блокировки или ограничения доступа к аккаунтам, не нарушающим законодательство РФ, но подвергшимся политической цензуре.
В прошлый раз лидером антирейтинга стал Twiiter. После этого Роскомнадзор принял решение замедлять трафик соцсети и грозился заблокировать ее совсем, если запрещенные материалы не будут удалены. До блокировки не дошло, но замедление до сих пор не прекращено. Екатерина Мизулина надеется, что в этот раз «серьезные и решительные меры» будут предприняты в отношение Facebook и YouTube.