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Facebook занял первое место в рейтинге соцсетей с запрещенным контентом

В прошлый раз лидером стал Twitter — после Роскомнадзор его замедлил

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Среди обнаруженной «запрещенки» — оскорбления госсимволов, призывы к суициду и данные, признанные судами экстремистскими

Среди обнаруженной «запрещенки» — оскорбления госсимволов, призывы к суициду и данные, признанные судами экстремистскими

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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина представила очередной рейтинг соцсетей, которые распространяют запрещенный контент. Об этом сообщает РАПСИ. Согласно этому исследованию, больше всего деструктивной информации оказалось в Facebook, на втором месте YouTube, на третьем — Twitter. Instagram, «ВКонтакте», TikTok и «Одноклассники» идут следом.

Авторы исследования насчитали в Facebook 15 актов цензуры в отношении российских СМИ и компаний, 112 материалов о незаконном обороте наркотиков, 1900 материалов с информацией, признанной судами запрещенной и экстремистской, 68 случаев оскорбления госсимволов, 124 фейка и 87 призывов к суициду. Помимо количества запрещенного контента, при составлении рейтинга учитывались случаи блокировки или ограничения доступа к аккаунтам, не нарушающим законодательство РФ, но подвергшимся политической цензуре.

В прошлый раз лидером антирейтинга стал Twiiter. После этого Роскомнадзор принял решение замедлять трафик соцсети и грозился заблокировать ее совсем, если запрещенные материалы не будут удалены. До блокировки не дошло, но замедление до сих пор не прекращено. Екатерина Мизулина надеется, что в этот раз «серьезные и решительные меры» будут предприняты в отношение Facebook и YouTube.

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