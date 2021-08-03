В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП. Погибли четыре человека

В турецкой провинции Анталья перевернулся автобус, перевозивший российских туристов. Четыре человека погибли, 16 ранены, сообщали турецкие СМИ. Позднее в российском генконсульстве в Анталье уточнили, что пострадавших пятеро.
Авария случилась на трассе по дороге в аэропорт. Автобус турфирмы сначала врезался в барьер, затем, пересекая встречную полосу, перевернулся.
— 2 августа в районе Манавгата около 18:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье, — сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство.
Среди погибших детей нет. Пятеро пострадавших доставлены в четыре местные больницы. Двое российских туристов находятся в реанимации.
По данным турецких СМИ, автобус перевозил самарских туристов в аэропорт. Они должны были вылетать рейсом ZF 6394 Azur Air в 21:50 по местному времени.
В апреле в Турции перевернулся автобус с российскими туристами, которые ехали из Антальи в Каппадокию. Один человек погиб, 26 пострадали.