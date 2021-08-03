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В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП. Погибли четыре человека

Еще пять россиян пострадали, двое из них находятся в реанимации

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Среди погибших детей нет

Среди погибших детей нет

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В турецкой провинции Анталья перевернулся автобус, перевозивший российских туристов. Четыре человека погибли, 16 ранены, сообщали турецкие СМИ. Позднее в российском генконсульстве в Анталье уточнили, что пострадавших пятеро.

Авария случилась на трассе по дороге в аэропорт. Автобус турфирмы сначала врезался в барьер, затем, пересекая встречную полосу, перевернулся.

— 2 августа в районе Манавгата около 18:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье, — сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство.


Среди погибших детей нет. Пятеро пострадавших доставлены в четыре местные больницы. Двое российских туристов находятся в реанимации.

По данным турецких СМИ, автобус перевозил самарских туристов в аэропорт. Они должны были вылетать рейсом ZF 6394 Azur Air в 21:50 по местному времени.

В апреле в Турции перевернулся автобус с российскими туристами, которые ехали из Антальи в Каппадокию. Один человек погиб, 26 пострадали.

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ДТПТурцияавтобус перевернулся
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