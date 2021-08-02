Проверяйте карточки: в России начались выплаты путинского пособия на школьников

В России стартовали выплаты единовременного пособия на школьников — по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Изначально планировалось, что выплаты начнутся с 16 августа, но на прошлой неделе во время совещания о подготовке к учебному году Владимир Путин призвал коллег из министерств поторопиться и выплатить пособие уже со 2-го числа.
Единовременную выплату президент назначил в апреле. Путин объяснил, что рынок труда и реальные располагаемые доходы пострадали из-за пандемии и пока не восстановились, так что семьям с детьми нужна помощь, чтобы подготовить школьников к учебному году. Выплата положена на каждого ребенка школьного возраста, в отдельных случаях — до 23 лет. Получить ее можно только безналично, на карту любой платежной системы.
Заявление необходимо подавать на «Госуслугах» или в Пенсионном фонде — с собой нужны паспорт, свидетельство о рождении ребенка и СНИЛС как родителя, так и ребенка. Крайний срок подачи заявлений — 1 ноября 2021 года. Выплаты будут идти до декабря. Другие подробности ищите в этом материале.