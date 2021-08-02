Отпуск в пандемию: правила въезда в Венгрию в 2021 году

В конце июля власти Венгрии разрешили российским туристам посещать страну, правда есть одно маленькое, но очень важное условие — вакцинация. Рассказываем, какие документы необходимо взять с собой, если вы туда собрались, как долететь и к каким ограничениям готовиться.
Как лететь
Прямое авиасообщение с Венгрией Россия возобновила в начале июня 2021 года. Из Москвы в Будапешт летают четыре рейса в неделю, из Санкт-Петербурга — два.
Виза
Для путешествия по Венгрии необходима действующая Шенгенская виза, документы на нее венгерская сторона принимает со 2 августа. Обязательное условие для подачи заявления — сертификат о полном курсе ковид-вакцинации, его вы можете скачать на «Госуслугах».
ПЦР-тест
Прошедшим полный курс ковид-вакцинации туристам не нужно сдавать ПЦР-тест. Туристам без прививки нужны результаты теста, сделанного в течение 72 часов до въезда, по прибытии их ждет
Справка о вакцинации
Обязательна. Образцы свидетельств Венгрия обещает обнародовать в ближайшее время.
Декларация о здоровье
Не нужна, но еще до поездки необходимо получить разрешение онлайн.
Страховка
Необязательна.
Ограничения
СЮЖЕТ
Единственные ковидные ограничения в этой стране накладываются на проведение массовых мероприятий: на семейных торжествах и общественных праздниках могут присутствовать до ста человек, на свадьбах — до 400. Спортивные и развлекательные мероприятия численностью больше 500 человек можно посещать с прививочным сертификатом или справкой о том, что человек уже переболел коронавирусом.
В остальном Венгрия свободна: масочный режим на улицах и в магазинах отменен, средства защиты допускаются только в больницах.