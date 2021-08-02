Отпуск в пандемию: правила въезда в Венгрию в 2021 году

В конце июля власти Венгрии разрешили российским туристам посещать страну, правда есть одно маленькое, но очень важное условие — вакцинация. Рассказываем, какие документы необходимо взять с собой, если вы туда собрались, как долететь и к каким ограничениям готовиться.



Как лететь

Прямое авиасообщение с Венгрией Россия возобновила в начале июня 2021 года. Из Москвы в Будапешт летают четыре рейса в неделю, из Санкт-Петербурга — два.

Виза

Для путешествия по Венгрии необходима действующая Шенгенская виза, документы на нее венгерская сторона принимает со 2 августа. Обязательное условие для подачи заявления — сертификат о полном курсе ковид-вакцинации, его вы можете скачать на «Госуслугах».