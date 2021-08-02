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Отпуск в пандемию: правила въезда в Венгрию в 2021 году

Европа приоткрывается для туристов, но есть условия

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Венгрия ждет русских путешественников с сертификатами о вакцинации

Венгрия ждет русских путешественников с сертификатами о вакцинации

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В конце июля власти Венгрии разрешили российским туристам посещать страну, правда есть одно маленькое, но очень важное условие — вакцинация. Рассказываем, какие документы необходимо взять с собой, если вы туда собрались, как долететь и к каким ограничениям готовиться.

Как лететь

Прямое авиасообщение с Венгрией Россия возобновила в начале июня 2021 года. Из Москвы в Будапешт летают четыре рейса в неделю, из Санкт-Петербурга — два.

Виза

Для путешествия по Венгрии необходима действующая Шенгенская виза, документы на нее венгерская сторона принимает со 2 августа. Обязательное условие для подачи заявления — сертификат о полном курсе ковид-вакцинации, его вы можете скачать на «Госуслугах».

ПЦР-тест


Прошедшим полный курс ковид-вакцинации туристам не нужно сдавать ПЦР-тест. Туристам без прививки нужны результаты теста, сделанного в течение 72 часов до въезда, по прибытии их ждет 10-дневный карантин. На пятый день самоизоляции нужно сдать еще два теста с разницей в 48 часов. Если они будут отрицательными, карантин можно завершить досрочно.

Справка о вакцинации

Обязательна. Образцы свидетельств Венгрия обещает обнародовать в ближайшее время.

Декларация о здоровье

Не нужна, но еще до поездки необходимо получить разрешение онлайн.

Страховка

Необязательна.

Ограничения

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

Единственные ковидные ограничения в этой стране накладываются на проведение массовых мероприятий: на семейных торжествах и общественных праздниках могут присутствовать до ста человек, на свадьбах — до 400. Спортивные и развлекательные мероприятия численностью больше 500 человек можно посещать с прививочным сертификатом или справкой о том, что человек уже переболел коронавирусом.

В остальном Венгрия свободна: масочный режим на улицах и в магазинах отменен, средства защиты допускаются только в больницах.

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