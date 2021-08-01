Что нас ждет в августе: в России начинают платить ЗОЖ-никам и школьникам

Однако если пенсия оформлена после 1 января 2021 года, то работающие пенсионеры в августе этого года прибавку не получат — заработанные ими в прошлом году пенсионные коэффициенты были учтены ранее при выходе на пенсию, пишет «Российская газета». В этом случае придется ждать прибавки в 2022 году.



Сумма повышения у каждого индивидуальная, максимум — 296 рублей.



Школьникам — по 10 тысяч к учебному году

Со 2 августа родители школьников начнут получать единовременное пособие — по 10 тысяч рублей на сборы ребенка к учебному году. О выплате в апреле объявил президент, а в июле Минцифры начало рассылать родителям предварительное заявление на получение этих средств. Напомним, на выплату претендуют родители детей от 6 до 18 лет (в отдельных случаях — до 23 лет), заявление принимается на «Госуслугах», если вы его до сих пор не подали.



Подробнее о выплате и тех, кто на нее претендует читайте в нашем разборе.



ЗОЖ-никам — отдельный вычет

С августа вступает в силу закон о налоговом вычете за занятия спортом. И это пока всё, что понятно из принятого депутатами и подписанного президентом документа. В пояснительной записке нет конкретики, когда и на какие услуги распространяется вычет. Известно лишь, что это коснется доходов, полученных с 2022 года. Подходит ли абонемент в фитнес-клуб — пока тоже непонятно. Список организаций для вычета в Минспорта еще не составили.

