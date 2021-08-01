Что нас ждет в августе: в России начинают платить ЗОЖ-никам и школьникам

Последний месяц лета в России начинается с пачки изменений в законах: пенсионерам опять проиндексируют пенсию, а родители школьников начнут получать по 10 тысяч на сборы к учебному году. Краснодарский край ужесточает для туристов правила приезда, заканчивается кешбэк на детские лагеря. Но и это еще не всё.
Рассказываем в подробностях обо всех изменениях августа.
Пенсии пересчитают
1 августа — день традиционного перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Никаких заявлений писать не надо, достаточно соблюсти два условия — работать и выплачивать взносы в ПФР (это уже обязанность работодателя).
Однако если пенсия оформлена после 1 января 2021 года, то работающие пенсионеры в августе этого года прибавку не получат — заработанные ими в прошлом году пенсионные коэффициенты были учтены ранее при выходе на пенсию, пишет «Российская газета». В этом случае придется ждать прибавки в 2022 году.
Сумма повышения у каждого индивидуальная, максимум — 296 рублей.
Школьникам — по 10 тысяч к учебному году
Со 2 августа родители школьников начнут получать единовременное пособие — по 10 тысяч рублей на сборы ребенка к учебному году. О выплате в апреле объявил президент, а в июле Минцифры начало рассылать родителям предварительное заявление на получение этих средств. Напомним, на выплату претендуют родители детей от 6 до 18 лет (в отдельных случаях — до 23 лет), заявление принимается на «Госуслугах», если вы его до сих пор не подали.
Подробнее о выплате и тех, кто на нее претендует читайте в нашем разборе.
ЗОЖ-никам — отдельный вычет
С августа вступает в силу закон о налоговом вычете за занятия спортом. И это пока всё, что понятно из принятого депутатами и подписанного президентом документа. В пояснительной записке нет конкретики, когда и на какие услуги распространяется вычет. Известно лишь, что это коснется доходов, полученных с 2022 года. Подходит ли абонемент в фитнес-клуб — пока тоже непонятно. Список организаций для вычета в Минспорта еще не составили.
Вычет на спорт относится к категории социального вычета, в котором затраты на лечение, обучение и так далее. Максимальная сумма для вычета — 120 тысяч рублей, вернут 13% от потраченной суммы. Возврату подлежит не вся сумма понесенных расходов, а соответствующая им сумма ранее уплаченного налога. То есть, если вы заплатили налогов меньше, то и вернут вам только часть денег. А если не платили налогов совсем — вычет, соответственно, не положен.
Однажды мы уже пытались разобраться в тонкостях вычета на спорт. И мы обязательно напишем новую инструкцию, когда все эти вопросы прояснятся.
В Краснодар — только с прививкой
Кубань вновь ужесточает правила въезда для туристов. Теперь в санатории, гостиницы, отели и кемпинги будут пускать только привитых или тех, кому вакцинация от коронавируса не положена по медицинским показаниям (в этом случае туристу нужна медицинская справка и отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до заселения). Если прививки нет — будьте добры поставить ее в течение трех суток после прибытия.
На вопросы об ограничениях и правилах заселения туристам ответят на горячей линии оперштаба Краснодарского края по телефону:
Самолеты снова летают на курорты Египта
С 9 августа Россия возобновляет прямое авиасообщение с курортами Египта — Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. На первом этапе будут выполняться только регулярные рейсы до пяти раз в неделю и только из Москвы. Решение об увеличении числа полетов будет принято позже. Известно, что уже девять российских авиакомпаний запросили допуски к этим рейсам, среди них «Уральские авиалинии», S7, «Аэрофлот», «Победа», Nordwind.
Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в 2015 году после авиакатастрофы на Синайском полуострове: туристы возвращались из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, их самолет взорвался в небе. 217 пассажиров и 17 членов экипажа погибли, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.
Правила посещения Египта в пандемию коронавируса ищите здесь.
ОСАГО без ТО
С 22 августа автовладельцы освобождаются от обязанности предоставлять подтверждение о прохождении техосмотра для того, чтобы получить полис ОСАГО.
Улицы избавят от шумной рекламы
С 25 августа вводится запрет на распространение звуковой рекламы с использованием колонок и прочего звукоусиливающего оборудования на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий.
В пояснительной записке к закону говорится, что звуковая реклама навязчива и плохо влияет на условия работы и отдыха людей. Это ведёт к росту социальной напряженности, так как жители домов «вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно».
Туристические визы для иностранцев — по упрощенке
В последних числах августа упрощается выдача туристических виз иностранцам. Раньше их получали на срок до одного месяца, а полугодовая туристическая виза была возможна, только если между странами было соглашение о взаимности. Теперь же политика иностранных государств в отношении российских граждан больше не учитывается. Все туристические визы будут действовать полгода при наличии у их владельцев подтверждения о бронировании проживания на территории РФ.
Завершается программа кешбэка на лагеря
В конце августа Ростуризм сворачивает программу возврата денег за путевки в летние лагеря. Программа началась в конце мая, по ней можно было вернуть 50% от стоимости путевки, но не больше 20 тысяч рублей. А если путевка была льготная, то деньги возвращались с половины той суммы, которую родитель оплатил самостоятельно.
СЮЖЕТ
Программа общего туристического кешбэка продлена до конца августа. Поехать можно в любой регион с 1 октября и по 24 декабря. При этом в круиз можно будет отправиться с 1 сентября до окончания навигации. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от двух ночей. Для того чтобы вернуть 20% от стоимости тура (но не больше 20 тысяч рублей), нужны карта «Мир» и регистрация в программе лояльности.