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Что нас ждет в августе: в России начинают платить ЗОЖ-никам и школьникам

Главные изменения в законах, по которым нам жить уже с сегодняшнего дня

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Адепты фитнеса теперь смогут возвращать деньги за занятия спортом

Адепты фитнеса теперь смогут возвращать деньги за занятия спортом

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Последний месяц лета в России начинается с пачки изменений в законах: пенсионерам опять проиндексируют пенсию, а родители школьников начнут получать по 10 тысяч на сборы к учебному году. Краснодарский край ужесточает для туристов правила приезда, заканчивается кешбэк на детские лагеря. Но и это еще не всё.

Рассказываем в подробностях обо всех изменениях августа.

Пенсии пересчитают


1 августа — день традиционного перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Никаких заявлений писать не надо, достаточно соблюсти два условия — работать и выплачивать взносы в ПФР (это уже обязанность работодателя).

Однако если пенсия оформлена после 1 января 2021 года, то работающие пенсионеры в августе этого года прибавку не получат — заработанные ими в прошлом году пенсионные коэффициенты были учтены ранее при выходе на пенсию, пишет «Российская газета». В этом случае придется ждать прибавки в 2022 году.

Сумма повышения у каждого индивидуальная, максимум — 296 рублей.

Школьникам — по 10 тысяч к учебному году

Со 2 августа родители школьников начнут получать единовременное пособие — по 10 тысяч рублей на сборы ребенка к учебному году. О выплате в апреле объявил президент, а в июле Минцифры начало рассылать родителям предварительное заявление на получение этих средств. Напомним, на выплату претендуют родители детей от 6 до 18 лет (в отдельных случаях — до 23 лет), заявление принимается на «Госуслугах», если вы его до сих пор не подали.

Подробнее о выплате и тех, кто на нее претендует читайте в нашем разборе.

ЗОЖ-никам — отдельный вычет

С августа вступает в силу закон о налоговом вычете за занятия спортом. И это пока всё, что понятно из принятого депутатами и подписанного президентом документа. В пояснительной записке нет конкретики, когда и на какие услуги распространяется вычет. Известно лишь, что это коснется доходов, полученных с 2022 года. Подходит ли абонемент в фитнес-клуб — пока тоже непонятно. Список организаций для вычета в Минспорта еще не составили.

Вычет на спорт относится к категории социального вычета, в котором затраты на лечение, обучение и так далее. Максимальная сумма для вычета — 120 тысяч рублей, вернут 13% от потраченной суммы. Возврату подлежит не вся сумма понесенных расходов, а соответствующая им сумма ранее уплаченного налога. То есть, если вы заплатили налогов меньше, то и вернут вам только часть денег. А если не платили налогов совсем — вычет, соответственно, не положен.

Однажды мы уже пытались разобраться в тонкостях вычета на спорт. И мы обязательно напишем новую инструкцию, когда все эти вопросы прояснятся.

В Краснодар — только с прививкой

На курорты Краснодарского края лучше ехать с сертификатом о вакцинации, в противном случае придется искать прививочный пункт по приезде

На курорты Краснодарского края лучше ехать с сертификатом о вакцинации, в противном случае придется искать прививочный пункт по приезде

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Кубань вновь ужесточает правила въезда для туристов. Теперь в санатории, гостиницы, отели и кемпинги будут пускать только привитых или тех, кому вакцинация от коронавируса не положена по медицинским показаниям (в этом случае туристу нужна медицинская справка и отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до заселения). Если прививки нет — будьте добры поставить ее в течение трех суток после прибытия.

На вопросы об ограничениях и правилах заселения туристам ответят на горячей линии оперштаба Краснодарского края по телефону: 8 (800) 707–07–11 (добавочный: 1).

Самолеты снова летают на курорты Египта

С 9 августа Россия возобновляет прямое авиасообщение с курортами Египта — Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. На первом этапе будут выполняться только регулярные рейсы до пяти раз в неделю и только из Москвы. Решение об увеличении числа полетов будет принято позже. Известно, что уже девять российских авиакомпаний запросили допуски к этим рейсам, среди них «Уральские авиалинии», S7, «Аэрофлот», «Победа», Nordwind.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в 2015 году после авиакатастрофы на Синайском полуострове: туристы возвращались из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, их самолет взорвался в небе. 217 пассажиров и 17 членов экипажа погибли, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

Правила посещения Египта в пандемию коронавируса ищите здесь.

ОСАГО без ТО

С 22 августа автовладельцы освобождаются от обязанности предоставлять подтверждение о прохождении техосмотра для того, чтобы получить полис ОСАГО.

Улицы избавят от шумной рекламы


Авторы закона, запрещающего шумную рекламу, признали, что люди, которым приходится ее часто слушать, тяжелее живут

Авторы закона, запрещающего шумную рекламу, признали, что люди, которым приходится ее часто слушать, тяжелее живут

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С 25 августа вводится запрет на распространение звуковой рекламы с использованием колонок и прочего звукоусиливающего оборудования на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий.

В пояснительной записке к закону говорится, что звуковая реклама навязчива и плохо влияет на условия работы и отдыха людей. Это ведёт к росту социальной напряженности, так как жители домов «вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно».

Туристические визы для иностранцев — по упрощенке


В последних числах августа упрощается выдача туристических виз иностранцам. Раньше их получали на срок до одного месяца, а полугодовая туристическая виза была возможна, только если между странами было соглашение о взаимности. Теперь же политика иностранных государств в отношении российских граждан больше не учитывается. Все туристические визы будут действовать полгода при наличии у их владельцев подтверждения о бронировании проживания на территории РФ.

Завершается программа кешбэка на лагеря

В конце августа Ростуризм сворачивает программу возврата денег за путевки в летние лагеря. Программа началась в конце мая, по ней можно было вернуть 50% от стоимости путевки, но не больше 20 тысяч рублей. А если путевка была льготная, то деньги возвращались с половины той суммы, которую родитель оплатил самостоятельно.

СЮЖЕТ

Новые законы

Программа общего туристического кешбэка продлена до конца августа. Поехать можно в любой регион с 1 октября и по 24 декабря. При этом в круиз можно будет отправиться с 1 сентября до окончания навигации. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от двух ночей. Для того чтобы вернуть 20% от стоимости тура (но не больше 20 тысяч рублей), нужны карта «Мир» и регистрация в программе лояльности.

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