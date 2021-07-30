Роспотребнадзор продлил срок сдачи теста на коронавирус для россиян, вернувшихся из-за границы

Приезжающим из-за рубежа россиянам продлили срок сдачи тестов на COVID
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач РФ. Оно опубликовано на портале правовой информации.
Теперь ПЦР-тест нужно загрузить на портал госуслуг в течение 4 календарных дней. Ранее на лабораторное тестирование на
— До получения результатов лабораторного исследования на
В начале июля Роспотребнадзор отменил двойное тестирование на коронавирус для россиян, вернувшихся из-за границы. ПЦР-тест нужно сдавать только один раз. А все, кто прошел курс вакцинации от коронавирусной инфекции
Посмотреть, куда сейчас можно полететь из России, можно в этом материале.