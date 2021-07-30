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Роспотребнадзор продлил срок сдачи теста на коронавирус для россиян, вернувшихся из-за границы

Привитые граждане могут не проходить тестирование

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До сдачи теста вернувшиеся в страну россияне обязаны соблюдать самоизоляцию

До сдачи теста вернувшиеся в страну россияне обязаны соблюдать самоизоляцию

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Приезжающим из-за рубежа россиянам продлили срок сдачи тестов на COVID

Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач РФ. Оно опубликовано на портале правовой информации.

Теперь ПЦР-тест нужно загрузить на портал госуслуг в течение 4 календарных дней. Ранее на лабораторное тестирование на COVID-19 и загрузку его результатов на «Госуслуги» у россиян было 3 дня.

— До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), — сообщается в постановлении, которое подписала глава ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова.


В начале июля Роспотребнадзор отменил двойное тестирование на коронавирус для россиян, вернувшихся из-за границы. ПЦР-тест нужно сдавать только один раз. А все, кто прошел курс вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в течение последних 12 месяцев, могут не сдавать ПЦР-тест.

Посмотреть, куда сейчас можно полететь из России, можно в этом материале.

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