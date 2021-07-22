«Мы делим еду, он спит у меня в руках»: сибирская модель выдумала историю своей жизни с медведем и попала в Daily Mail

Daily Mail опубликовала выдуманную историю сибирячки о ее жизни с медведем
В британской газете Daily Mail вышел материал о девушке из Новосибирска, которая, якобы приютила медведя до этого содержавшегося в сафари-парке. Заметка сопровождается впечатляющими снимками. Однако, в реальности эти кадры — всего лишь фотосессия для рекламы базы отдыха.
Заметка вышла в Daily Mail 21 июля. У материала длинный заголовок: «Рыбачат ли медведи в лесах? Гигантский зверь — партнер русской женщины, которого она спасла из сафари-парка, любит с ней ходить на рыбалку на русских лесных озерах».
— Медведь Арчи и Вероника Дичка любят рыбачить вместе на лесном озере в их родном Новосибирске в Южной Сибири, — описывает происходящее на фото автор публикации Крис Джеверс.
Как можно понять из публикации, вся эта трогательная история записана со слов самой Вероники.
— Мы спасли его из сафари-парка и не могли выпустить в лес, потому что он прожил в неволе всю свою жизнь. Арчи воспринимает меня как члена своей семьи, мы делим еду, он спит у меня в руках и когда пугается, прячется у меня за спиной. Арчи проводит с нами каждый день и безумно любит воду. И он очень любит, когда я беру его с собой в новые места, так что эта съемка была для него удовольствием, — цитирует слова Вероники Daily Mail.
Реальная история этих фотографий, впрочем, менее романтична. Кадры были сделаны новосибирским фотографом Ольгой Бурмистровой. Изображенная на них девушка — это просто модель, а не владелица медведя, а сама съемка предназначалась для рыболовной базы в Астраханской области. Идея фотосессии состояла в том, что в месте, где расположена база, так много рыбы, что ее сможет поймать даже медведь.
Медведь Арчи работал раньше в цирке, а теперь живет со своей дрессировщицей Майей Кирсановой, съемка проводилась под ее руководством, — рассказала Ольга Бурмистрова.
Арчи довольно частый гость в инстаграм-аккаунте Вероники Дички — впервые он появился там еще в декабре 2019 года. Нигде, правда, не говорится, что это ее питомец.
А вот серия тех же фотографий с этим медведем и Вероникой в аккаунте Ольги Бурмистровой, фото сопровождается историей съемки, которая противоречит версии, которую модель рассказала британскому изданию.
А дрессировщица Майя Кирсанова вообще выкладывала в своем инстаграме снимок Ольги Бурмистровой с подписью о том, что фото было награждено дипломом.
Сама Вероника на запрос НГС ответила расплывчато.
— Если честно, не хочу больше связываться с новосибирскими СМИ. Так как есть негативный опыт. Редакторы пишут, что хотят, не пользуясь предоставленной аргументированной информацией, — считает модель.
Новосибирск нередко попадает в поле зрения зарубежных медиа. Обычно, впрочем, это какие-то происшествия или фотографии, сделанные во время аномальных морозов. Но звездный час сибирской столицы настал в 2019 году, когда об отстойнике ТЭЦ с голубоватой водой написали более 600 СМИ по всему миру.