«Мы делим еду, он спит у меня в руках»: сибирская модель выдумала историю своей жизни с медведем и попала в Daily Mail

В британской газете Daily Mail вышел материал о девушке из Новосибирска, которая, якобы приютила медведя до этого содержавшегося в сафари-парке. Заметка сопровождается впечатляющими снимками. Однако, в реальности эти кадры — всего лишь фотосессия для рекламы базы отдыха.



Заметка вышла в Daily Mail 21 июля. У материала длинный заголовок: «Рыбачат ли медведи в лесах? Гигантский зверь — партнер русской женщины, которого она спасла из сафари-парка, любит с ней ходить на рыбалку на русских лесных озерах».