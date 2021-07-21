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Общественная палата составила антирейтинг соцсетей, где больше всего запрещенного контента

В прошлый раз его лидером стал Twitter

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Антирейтинг представят в августе

Антирейтинг представят в августе

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Общественная палата готовится презентовать свежий антирейтинг социальных сетей, в которых распространяется наибольшее количество запрещенного контента. Об этом сообщила член ОП, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Представить его хотят в августе.

— В связи с резким увеличением распространения фейков о коронавирусе и вакцинации, а также в целом в связи с увеличением деструктивного контента в иностранных соцсетях мы намерены в ближайшее время представить Общественной палате обновленный антирейтинг социальных сетей — злостных нарушителей российского законодательства, — цитирует ее ТАСС.

Лидером первого антирейтинга зимой этого года стал Twitter. После этого Роскомнадзор начал замедлять его трафик, а потом и вовсе грозился заблокировать, но передумал. Совсем недавно ведомство заявило, что теперь лидер по количеству неудаленного противоправного контента — YouTube. Пока ему грозят только штрафы.

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Общественная палатаРоскомнадзорсоцсети
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