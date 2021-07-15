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Детей медиков из «красных» зон предложили отправить в летние лагеря

Автор инициативы Андрей Турчак уверен, что таким образом на отдых можно отправить 11 тысяч человек

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Детей предложили отправлять в лагеря Крыма, Кубани и Приморского края

Детей предложили отправлять в лагеря Крыма, Кубани и Приморского края

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Детей медиков из «красных» зон, а также проживающих в зонах ЧС предложили массово отправить в оздоровительные лагеря Кубани, Приморья и Крыма. Инициатор предложения — первый зампред Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак — уверен, что это загрузит здравницы и даст отдых 11 тысячам детей.

— Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения, — отметил Турчак. — Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства.

В прошлом году правительство уже получало такую инициативу, в лагеря съездили больше тысячи детей.

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Краснодарский крайКрымдетские лагеряканикулы
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