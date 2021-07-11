Миллиардер Ричард Брэнсон слетал в космос на собственном ракетоплане

Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон вместе со своей командой совершил полет на высоту более 80 километров на собственном ракетоплане VSS Unity.
Включая Ричарда Брэнсона, на борту находилось двое пилотов и четверо пассажиров. Таким образом они стали первыми пассажирами туристического ракетоплана. Теперь Unity ждет первых пассажиров — продано уже больше 600 билетов.
В 17:30 по московскому времени состоялся запуск VSS Unity. Ракетоплан поднялся на высоту около 15–20 километров с помощью самолета-носителя, успешно отделился и запустил двигатель. Корабль достиг высоты около 80 километров. После нескольких минут в невесомости он начал снижаться и успешно приземлился в космопорте. Общая длительность полета составила около часа.
Ричард Брэнсон хотел опередить своего главного соперника в гонке космических туристов — Джеффа Безоса, бывшего главу Amazon, который должен отправиться в космос 20 июля. Сотрудники компании Безоса спорят о том, можно ли назвать суборбитальный полет Брэнсона космическим.
Компания Virgin Galactic вела трансляцию на своем сайте и на страницах в социальных сетях: