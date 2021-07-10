В Шереметьево образовались огромные очереди. Пассажиры не успевают на рейсы

В субботу, 10 июля, в московском аэропорту Шереметьево образовались огромные очереди. Из-за них некоторые пассажиры не успевают на рейсы.
Вылетающие из международного аэропорта россияне сняли на видео кадры, где видно скопление людей у стоек регистрации. По словам очевидцев, сотрудникам аэропорта приходится вызывать пассажиров из толпы, чтобы те успели пройти на свой рейс. Причины произошедшего не уточняются.
Сейчас в аэропорту работают над устранением проблемы с очередями.
— Для урегулирования ситуации выделены дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры и диспетчеры для оказания содействия пассажирам. На данный момент обращений от пассажиров в связи с опозданием на рейсы не поступало, — заявила «Известиям» глава дирекции по связям с общественностью международного аэропорта Шереметьево.
Мы рассказывали, куда уже можно улететь из России (этот материал обновляется по мере поступления новой информации). По обновленным правилам Роспотребнадзора возвращающиеся из-за границы туристы должны сдавать один ПЦР-тест. Вакцинированным и переболевшим коронавирусом тест не требуется.