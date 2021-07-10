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Детский омбудсмен предложила поддерживать волонтеров на уровне государства

Предложение было озвучено во время посещения единого волонтерского штаба в Благовещенске

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Детский омбудсмен Анна Кузнецова (в центре)

Детский омбудсмен Анна Кузнецова (в центре)

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила организовать поддержку волонтеров на уровне государства. Одной из мер поддержки, по мнению омбудсмена, может стать принятие нормы об учете волонтерской деятельности при приеме на работу.

— Для волонтеров-добровольцев, которые занимаются этой деятельностью постоянно, это должно иметь «добрые последствия» в профессиональной деятельности, — отметила омбудсмен. — Например, при приеме на работу. Я считаю, что очень важно, например, при приеме на госслужбу, при решении каких-то кадровых вопросов учитывать волонтерский опыт. По данным Минэкономразвития, за семь лет выросло на 13% число добровольцев. И само понимание волонтерской деятельности претерпело эволюцию.

Ранее Кузнецова предлагала разработать закон об обязательной прописке для сирот, который должен распространяться и на ребят, которые жили в приемных семьях.

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Анна Кузнецоваволонтеры
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