Путин отменил запрет полетов на курорты Египта

Владимир Путин отменил действие указа о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты, который был принят в 2015 году. Об этом сообщает ТАСС. В последней версии этот указ допускал только регулярные рейсы в Каир и служебные авиаперевозки. Также он рекомендовал представителям туристической отрасли не продавать туры на территорию Арабской Республики Египет, за исключением Каира. Теперь эти ограничения отменены.
Авиасообщение России с Египтом было прервано в 2015 году после крушения на Синае российского самолета, на борту которого находились 217 пассажиров. Все пассажиры и экипаж погибли, ФСБ признало происшествие терактом. В 2018 году были возобновлены регулярные рейсы в Каир. В апреле этого года президенты Российской Федерации и Египта договорились о возобновлении авиасообщения. В июне было решено увеличить число регулярных рейсов между странами.