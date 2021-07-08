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В порту Дубая прогремел мощный взрыв. Видео

Там начался сильный пожар

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Кадры взрыва и его последствий публикуют в соцсетях

Кадры взрыва и его последствий публикуют в соцсетях

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В Дубае на территории порта Джабаль-Али прогремел мощный взрыв. После вспыхнул пожар. По данным телеканала «Аль-Арабия», взрыв прогремел на торговом судне, пришвартованном в гавани порта.

По данным местных СМИ, речь может идти о нефтяном танкере. Туда направились пожарные расчеты и скорые.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, виден огромный гриб от взрыва в районе порта Джабаль-Али:

В пресс-службе правительства эмирата сообщили, что на данный момент погибших и пострадавших при взрыве и пожаре нет.

Суда, пришвартованные поблизости, не пострадали. Так выглядят последствия взрыва:

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Дубайвзрыв
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