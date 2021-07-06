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Роспотребнадзор отменил двойное тестирование на коронавирус для россиян, вернувшихся из-за границы

Привитые могут тест не сдавать вообще

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Новые правила вступают в силу уже завтра

Новые правила вступают в силу уже завтра

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Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян. Теперь все, кто прошел курс вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в течение последних 12 месяцев могут не сдавать ПЦР-тест. Такое же правило распространяется на переболевших до полугода назад. Всем остальным достаточно будет одного теста, а не двух, как было раньше. Сдать их нужно в течение трех дней с момента прибытия.

— До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), — сообщается в постановлении, которое подписала глава ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова.

Новые правила вступают в силу с 7 июля. Посмотреть куда сейчас можно полететь из России можно в этом материале.

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