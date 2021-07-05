Детский омбудсмен попросила разработать закон об обязательной прописке для сирот

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова во время вебинара «Семейный онлайн-прием» сегодня подняла вопрос о необходимости обязательной регистрации сирот. Это касается и тех, кто находился в приемных семьях, но после 18 лет оказался на улице. Она объяснила, что без прописки они не могут устроиться на работу, а без работы — получить регистрацию. И если не решить проблему, сироты «получат эту регистрацию в учреждениях службы исполнения наказания». Детский омбудсмен подчеркнула, что проработать эту проблему нужно на законодательном уровне.

