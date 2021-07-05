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Детский омбудсмен попросила разработать закон об обязательной прописке для сирот

Он должен распространяться и на тех, кто жил в приемных семьях

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По словам Анны Кузнецовой, 283 тысяч сирот стоят на учете на получение жилья

По словам Анны Кузнецовой, 283 тысяч сирот стоят на учете на получение жилья

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Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова во время вебинара «Семейный онлайн-прием» сегодня подняла вопрос о необходимости обязательной регистрации сирот. Это касается и тех, кто находился в приемных семьях, но после 18 лет оказался на улице. Она объяснила, что без прописки они не могут устроиться на работу, а без работы — получить регистрацию. И если не решить проблему, сироты «получат эту регистрацию в учреждениях службы исполнения наказания». Детский омбудсмен подчеркнула, что проработать эту проблему нужно на законодательном уровне.

— Хотелось бы запросить те региональные практики, которые успешно позволяют решить этот вопрос. Ответа для взрослых сирот сейчас законодательно нет. Он должен быть, — заявила Кузнецова.

Она также напомнила, что ранее просила передать полномочия Минстрою России и создать специальную программу для обеспечения жильем детей-сирот, аналогичную тем, какие есть в отношении других льготников. Сейчас, по словам Анны Кузнецовой, 283 тысяч сирот стоят на учете на получение жилья.

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Анна КузнецоваМинстрой РФдетисироты
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