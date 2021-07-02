«Прятался от мародеров, прорывался через границу». Зачем бизнесмен рискует жизнью и тратит деньги на спасение людей

Екатеринбуржец Евгений Ганеев — успешный бизнесмен, занимается продажами готового бизнеса. В общем-то у него есть всё: любимая работа, семья, жена, четверо детей. Но этого ему мало. Евгений — волонтер. С гуманитарной помощью, купленной на собственные деньги, он побывал в разных точках планеты: Сирия, Донбасс, Филиппины, Гаити. Он привозил нуждающимся гуманитарную помощь в пандемию, делал ремонт матери-одиночке, у которой опека грозилась отобрать детей. Вывозил на прогулку парня на инвалидной коляске, который почти год сидел в четырех стенах из-за того, что в доме нет пандуса. Искал заблудившегося в тайге Диму Пескова. Он не любит рассуждать на тему, зачем ему это надо. Говорит, «я без этого не могу». Журналист Е1.RU собрал самые яркие истории Евгения Ганеева. Почитайте его монолог.

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