Ассоциация юристов России получила больше двух тысяч жалоб на ЖКХ и недвижимость

В Ассоциации юристов России подвели итоги единого дня оказания юридической помощи — граждане оставили 2199 обращений, больше всего проблем связано с недвижимостью и ЖКХ. День помощи проводится раз в
— Людей интересовали условия предоставления земельных участков многодетным семьям и приватизации садовых участков, — рассказала Жанна Одинцова, председатель комиссии Президиума Генерального совета по работе с обращениями граждан.
Другой блок вопросов касался тарифов за вывоз ТКО, перерасчета по коммуналке, благоустройства территорий. Отдельно были затронуты темы оказания некачественных услуг при выполнении капитального ремонта домов и правомерности начисления задолженности за не оказанную услугу.