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Ассоциация юристов России получила больше двух тысяч жалоб на ЖКХ и недвижимость

Именно эти две темы стали самыми частыми, по которым граждане просили экспертную помощь

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Единый день оказания юридической помощи прошел <nobr class="_">25 июня</nobr>

Единый день оказания юридической помощи прошел 25 июня

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В Ассоциации юристов России подвели итоги единого дня оказания юридической помощи — граждане оставили 2199 обращений, больше всего проблем связано с недвижимостью и ЖКХ. День помощи проводится раз в 4 года на площадках общественных приемных председателя «Единой России».

— Людей интересовали условия предоставления земельных участков многодетным семьям и приватизации садовых участков, — рассказала Жанна Одинцова, председатель комиссии Президиума Генерального совета по работе с обращениями граждан.

Другой блок вопросов касался тарифов за вывоз ТКО, перерасчета по коммуналке, благоустройства территорий. Отдельно были затронуты темы оказания некачественных услуг при выполнении капитального ремонта домов и правомерности начисления задолженности за не оказанную услугу.

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проблемыюридическая консультацияюристЖКХ
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