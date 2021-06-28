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США прекратят выдавать визы в России

Американский посол объяснил это нехваткой кадров

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Россияне смогут оформить визы в США только в других странах, которые открыли для граждан РФ границы

Россияне смогут оформить визы в США только в других странах, которые открыли для граждан РФ границы

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С 1 августа США перестанут предоставлять консульские услуги в России. Об этом в интервью «Дождю» сообщил посол США в России Джон Салливан, который 24 июня вернулся в Москву.


Причиной стала нехватка персонала. Из-за внесения США в список недружественных для России стран американское посольство было вынуждено сократить число сотрудников.


— После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне. И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий — как американских, так и российских, — рассказал Салливан в интервью «Дождю».

По словам посла, консульских работников в России настолько мало, что они не могут «обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз».


Консульство США в Екатеринбурге приостановило работу в мае, генконсул Эми Сторроу покинула Урал. Ранее там перестали выдавать визы. Также в марте 2020-го приостановило свою деятельность консульство США во Владивостоке. После переговоров Владимира Путина с Джо Байденом стороны договорились вернуть послов.

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