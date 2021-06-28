США прекратят выдавать визы в России

С 1 августа США перестанут предоставлять консульские услуги в России. Об этом в интервью «Дождю» сообщил посол США в России Джон Салливан, который 24 июня вернулся в Москву.





Причиной стала нехватка персонала. Из-за внесения США в список недружественных для России стран американское посольство было вынуждено сократить число сотрудников.