Владимир Путин проведет прямую линию. Рассказываем, как связаться с президентом

Российский президент Владимир Путин проведет традиционную прямую линию 30 июня. Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны.
Как сообщает пресс-служба Кремля, каждый желающий сможет задать президенту интересующий вопрос через мобильное приложение «Москва — Путину». Технологически оно позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.
— Вопросы также будут приниматься через сайты программы Мoskva-putinu.ru, Москва-путину.рф, СМС или
Из-за границы позвонить можно по телефонам
Прямая линия начнется 30 июня в 12:00 мск. Мы будем вести онлайн-трансляцию.
Прямая линия 30 июня станет 18-й для Владимира Путина. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами организовали в конце 2001 года. С тех пор прямые линии проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. В прошлом году ее не проводили из-за пандемии, но некоторые вопросы граждан президенту адресовали во время большой декабрьской пресс-конференции.
13 раз Владимир Путин общался с россиянами в качестве президента, 4 раза — как премьер-министр. По статистике, ему поступает до нескольких миллионов вопросов. Длительность прямых линий неограниченна. Самое продолжительное общение было в 2013 году — 4 часа 47 минут.
Обычно по итогам прямой линии Владимир Путин оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения каждого задания.