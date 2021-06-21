Владимир Путин проведет прямую линию. Рассказываем, как связаться с президентом

Российский президент Владимир Путин проведет традиционную прямую линию 30 июня. Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны.



Как сообщает пресс-служба Кремля, каждый желающий сможет задать президенту интересующий вопрос через мобильное приложение «Москва — Путину». Технологически оно позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

