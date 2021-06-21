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Владимир Путин проведет прямую линию. Рассказываем, как связаться с президентом

Общаться с россиянами глава государства намерен 30 июня

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Владимир Путин ждет ваших обращений уже сейчас

Владимир Путин ждет ваших обращений уже сейчас

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Российский президент Владимир Путин проведет традиционную прямую линию 30 июня. Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны.

Как сообщает пресс-служба Кремля, каждый желающий сможет задать президенту интересующий вопрос через мобильное приложение «Москва — Путину». Технологически оно позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

— Вопросы также будут приниматься через сайты программы Мoskva-putinu.ru, Москва-путину.рф, СМС или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8 800 200-40-40, — говорится в сообщении. — Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Из-за границы позвонить можно по телефонам +7 (499) 550-40-40 и +7 (495) 539-40-40. Также вопросы (текстовые и видео) можно отправить через соцсети: «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Прямая линия начнется 30 июня в 12:00 мск. Мы будем вести онлайн-трансляцию.

Прямая линия 30 июня станет 18-й для Владимира Путина. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами организовали в конце 2001 года. С тех пор прямые линии проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. В прошлом году ее не проводили из-за пандемии, но некоторые вопросы граждан президенту адресовали во время большой декабрьской пресс-конференции.

13 раз Владимир Путин общался с россиянами в качестве президента, 4 раза — как премьер-министр. По статистике, ему поступает до нескольких миллионов вопросов. Длительность прямых линий неограниченна. Самое продолжительное общение было в 2013 году — 4 часа 47 минут.

Обычно по итогам прямой линии Владимир Путин оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения каждого задания.

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