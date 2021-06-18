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Всероссийская минута молчания состоится 22 июня

Она установлена законом

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Минута молчания состоится в 12:15 по московскому времени

Минута молчания состоится в 12:15 по московскому времени

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В День начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в России объявлена минута молчания. Согласно федеральному закону, она состоится в 12:15 по московскому времени. Именно в эти минуты, в 1941 году, жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашистской Германии и начале Великой Отечественной войны.

Общая минута молчания должна напомнить об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, подарившего миру победу во Второй мировой войне. Минута молчания в День памяти и скорби — это символ вечной народной памяти и скорби о жертвах фашизма, соединения поколений в неприятии агрессии и нацизма, защите общечеловеческих ценностей.

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Великая Отечественная войнаминута молчания
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