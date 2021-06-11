Прожиточный минимум в 2022 году вырастет на 300 рублей

Минтруд величину прожиточного минимума в 2022 году — 11 950 рублей, это на 300 рублей больше, чем в этом году. При этом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимется на 6,4% и предварительно составит 13 617 рублей.



Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, а для пенсионеров — 10 277 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на министерство.

Прожиточный минимум — это стоимость условной потребительской корзины, то есть ключевых продуктов, товаров и услуг, в том числе услуг ЖКХ. Прожиточный минимум используется в том числе для того, чтобы определить, кому будет помогать государство. Например, пособие на детей от 3 до 7 лет назначают семьям с доходом меньше прожиточного минимума, а ежемесячную выплату на детей до 3 лет — меньше двух.