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Прожиточный минимум в 2022 году вырастет на 300 рублей

Минимальный размер оплаты труда тоже немного поднимут

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Вслед за прожиточным минимумом поднимется МРОТ

Вслед за прожиточным минимумом поднимется МРОТ

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Минтруд величину прожиточного минимума в 2022 году — 11 950 рублей, это на 300 рублей больше, чем в этом году. При этом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимется на 6,4% и предварительно составит 13 617 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, а для пенсионеров — 10 277 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на министерство.

Прожиточный минимум — это стоимость условной потребительской корзины, то есть ключевых продуктов, товаров и услуг, в том числе услуг ЖКХ. Прожиточный минимум используется в том числе для того, чтобы определить, кому будет помогать государство. Например, пособие на детей от 3 до 7 лет назначают семьям с доходом меньше прожиточного минимума, а ежемесячную выплату на детей до 3 лет — меньше двух.

МРОТ — нижний порог зарплаты для жителей России. Величину также используют для расчёта социальных выплат и пособий по безработице, нетрудоспособности, беременности и так далее.

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