Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу

Закон о бесплатном проведении газопровода до земельного участка, подписанный Владимиром Путиным, появился на портале правовой информации. В документе говорится, что доведение газа может проводиться без привлечения денег жильцов, а подключение к дому граждане оплатят уже сами. Источником финансирования становится газораспределительная организация (ГРО), которую теперь можно направлять на финансирование «последней мили». Средства также можно привлечь через региональных операторов и механизмы льготных кредитов.

