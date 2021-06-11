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Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу

Газификацию проведут за счет инвестиционной надбавки газораспределительных организаций

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Требование бесплатно проводить газ к земельным участкам Путин озвучил во время апрельского послания Федеральному собранию

Требование бесплатно проводить газ к земельным участкам Путин озвучил во время апрельского послания Федеральному собранию

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Закон о бесплатном проведении газопровода до земельного участка, подписанный Владимиром Путиным, появился на портале правовой информации. В документе говорится, что доведение газа может проводиться без привлечения денег жильцов, а подключение к дому граждане оплатят уже сами. Источником финансирования становится газораспределительная организация (ГРО), которую теперь можно направлять на финансирование «последней мили». Средства также можно привлечь через региональных операторов и механизмы льготных кредитов.

Единым оператором газификации документ определяет собственника Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть «Газпром» и его компании.

Требование бесплатно проводить газ к земельным участкам Путин озвучил во время апрельского послания Федеральному собранию. Речь идет о населенных пунктах, где по состоянию на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 метров, а объем потребления газа — не более 7 куб. м газа в час. Вскоре соответствующие поправки в законодательство внесли депутаты Госдумы от «Единой России». Нормативные акты к закону должны быть приняты до 1 ноября.

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Владимир Путингазгазификация
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