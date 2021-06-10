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Отпуск в пандемию: правила въезда в Азербайджан в 2021 году

Понадобится справка о вакцинации или подтверждение о том, что вы переболели ковидом

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В Баку есть даже своя «Малая Венеция»

В Баку есть даже своя «Малая Венеция»

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Азербайджан ждет туристов с 10 июня, а авиасообщение со страной Россия открыла заблаговременно. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы попасть к соседям.

Как лететь

Авиасообщение с Азербайджаном Россия наладила еще в феврале 2021 года, рейсы в Баку летают из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Казани и других городов, где открыто международное сообщение.

В Азербайджан можно прибыть только самолетом, сухопутные границы закрыты.

Виза

Не нужна.

ПЦР-тест

Нужен, сделать его необходимо в течение 72 часов до отправления. Несовершеннолетним туристам достаточно только результатов теста, для остальных есть еще одно условие. На детей до года не требуется никаких справок.

Справка о вакцинации

Обязательна, власти страны одобрили «Спутник V». Если нет справки о вакцинации, подойдет справка о том, что человек переболел коронавирусом.

Декларация о здоровье

Не нужна.

Страховка

Не обязательна.

Ограничения

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

На территории Азербайджана еще есть карантин, но власти страны потихоньку смягчают режим. Уже отменен масочный режим на улице, однако он до сих пор действует в общественном транспорте и помещениях. С 10 июня храмы начнут принимать посетителей, открываются торговые центры, бассейны и пляжи. Кинотеатры и развлекательные центры закрыты, массовые мероприятия пока тоже запрещены.

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Азербайджанотпускпутешествиепандемия коронавируса
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