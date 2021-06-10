Отпуск в пандемию: правила въезда в Азербайджан в 2021 году

Азербайджан ждет туристов с
Как лететь
Авиасообщение с Азербайджаном Россия наладила еще в феврале
В Азербайджан можно прибыть только самолетом, сухопутные границы закрыты.
Виза
Не нужна.
ПЦР-тест
Нужен, сделать его необходимо в течение
Справка о вакцинации
Обязательна, власти страны одобрили «Спутник V». Если нет справки о вакцинации, подойдет справка о том, что человек переболел коронавирусом.
Декларация о здоровье
Не нужна.
Страховка
Не обязательна.
Ограничения
СЮЖЕТ
На территории Азербайджана еще есть карантин, но власти страны потихоньку смягчают режим. Уже отменен масочный режим на улице, однако он до сих пор действует в общественном транспорте и помещениях. С 10 июня храмы начнут принимать посетителей, открываются торговые центры, бассейны и пляжи. Кинотеатры и развлекательные центры закрыты, массовые мероприятия пока тоже запрещены.