Отпуск в пандемию: правила въезда в Азербайджан в 2021 году

Азербайджан ждет туристов с 10 июня , а авиасообщение со страной Россия открыла заблаговременно. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы попасть к соседям.

Как лететь

Авиасообщение с Азербайджаном Россия наладила еще в феврале 2021 года , рейсы в Баку летают из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Казани и других городов, где открыто международное сообщение.

В Азербайджан можно прибыть только самолетом, сухопутные границы закрыты.

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