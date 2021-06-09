В Петербурге задержали блогера Хованского

Блогер Юрий Хованский называет себя первым стендап-комиком в Рунете и первым видеоблогером, который профессионально полез в рэп. Не исключено, что к списку регалий добавится еще и уголовная статья. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах, Хованского задержали в Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности.



Для самого Хованского задержание не стало сюрпризом. На видео, где к нему приходят силовики, он даже спрашивает: «Это из-за этой песни?» Имеется в виду трек про «Норд-Ост», который он исполнил во время одного из стримов. В песне блогер, в частности, оправдывал теракт на Дубровке.

