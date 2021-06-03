Автобус с россиянами попал в ДТП на египетской трассе. Одна туристка погибла

Россиянка погибла в ДТП с микроавтобусом в Египте
В Египте в микроавтобус с российскими туристами, следовавший из Каира в Хургаду, на огромной скорости врезался легковой автомобиль. Семь россиян получили травмы, одна туристка скончалась, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в полиции.
Всего в микроавтобусе ехали десять россиян, в том числе трое детей. Двое от госпитализации отказались, остальные с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу Суэца для обследования.
ДТП произошло в 100 километрах от Каира, на участке трассы в районе Айн-Сохны. В машине находились четверо египтян, включая водителя. Он получил серьезные травмы.
— При возвращении в Хургаду с экскурсионного тура в Каире автобус, в котором находилось десять граждан России, попал в ДТП около 18:30 по местному времени, — сообщили в посольстве России в Египте. — По имеющейся информации, в результате аварии погибла россиянка, и несколько наших соотечественников получили синяки и ссадины. В настоящее время им оказывается медицинская помощь в медучреждениях города Суэц. Посольство находится в постоянном контакте с египетскими властями по данному инциденту. Несколько сограждан уже вернулись в свои отели в Хургаде. Выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшей и желаем скорейшего выздоровления раненым.
Со 2 июня Россия возобновила авиасообщение с еще девятью странами. Также увеличилось число регулярных рейсов в неделю в Египет. Мы рассказывали, какие страны уже ждут российских путешественников, а куда формально прилететь можно, а отдыхать — еще нет. Все ограничения, маршруты и правила въезда в другие страны собраны здесь.