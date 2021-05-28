Страны прекращают авиасообщение с Белоруссией: что это изменит для российских туристов

Тучи над небом Белоруссии начали сгущаться в начале этой недели, после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, летевшим из Афин в Ригу. 23 мая самолет экстренно сел в Минске после информации о взрывном устройстве на борту. При этом для сопровождения лайнера в небо подняли военный истребитель МиГ-29. Взрывное устройство не нашли, зато с рейса сняли Романа Протасевича, одного из создателей оппозиционного телеграм-канала NEXTA, и его спутницу, гражданку РФ Софью Сапегу. Стало также известно, что приказ об экстренной посадке отдал лично Александр Лукашенко.
Как отреагировал мир?
Этот инцидент вызвал критику со стороны США и Евросоюза, а в самой авиакомпании назвали инцидент «поддерживаемым государством пиратством». Уже к вечеру понедельника саммит ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в европейские аэропорты и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Правда, пока это решение в силу не вступило — его еще нужно согласовать и утвердить в Совете ЕС на уровне министров, а это — от нескольких дней до нескольких недель.
Но, не дожидаясь соответствующего утверждения, многие страны уже ввели ограничения полетов. На момент публикации материала список стран, которые решили бойкотировать белорусские авиакомпании и настаивают на запрете полетов над своей территорией, выглядит так:
- Украина;
- Великобритания;
- Литва;
- Латвия (AirBaltic);
- Сингапур (Singapore Airlines);
- Нидерланды (KLM);
- Франция (Air France);
- Финляндия;
- Австрия;
- Польша;
- Испания;
- Япония;
- Германия (но пока только по средам и четвергам);
- Эстония;
- Швеция.
Кроме того, многие европейские авиакомпании объявили о заморозке полетов в Белоруссию. Среди них немецкая Lufthansa, чей рейс тоже был задержан в Минске 24 мая из-за ложного сообщения о бомбе на борту, Air France, Finnair, венгерский Wizz Air, испанская Iberia и Austrian Airlines. Через Белоруссию перестали летать голландская KLM, шведская SAS, польская LOT и Singapore Airlines.
В белорусской «Белавиа» вынуждены отменять десятки рейсов. В пресс-службе компании сообщают, что в сложившихся сегодня обстоятельствах сокращение расходов, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала — это неприятные, хотя и закономерные шаги.
Что будет дальше?
Число стран, которые отказываются от авиасообщения с Белоруссией, растет с каждым днем, но говорить о последствиях пока рано. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, делать выводы можно будет после того, как будут приняты окончательные межгосударственные решения. Также могут повлиять на последствия ситуации результаты расследования инцидента, данные по которому регулярно обновляются.
Пока считается, что изменения коснутся скорее транзитных авиаперевозок и неорганизованных путешественников. Наибольшие потери несут пассажиры, следующие по направлениям, закрытие которых не связано напрямую с коронавирусом.
— Из «закрытых» по политическим мотивам направлений можно выделить два: Украина и Грузия. И Египет был ранее закрыт для полетов по соображениям безопасности, — объясняет глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. — Есть Турция, которая «закрыта» по коронавирусу в части прямых полетов на курорты, сейчас можно летать только из Москвы в Стамбул. Турция остается доступным вариантом, но сильно подорожавшим.
Республика Беларусь была достаточно популярным пунктом пересадки для тех, кто следовал из России на Украину. Многие отправлялись туда в связи с рабочей необходимостью или навещали родственников.
— Сейчас их путь намного сложнее, потому что у нас ограничен Стамбул, потому что самыми популярными транзитными пунктами европейской части были Стамбул и Минск, — говорит Дмитрий Горин. — Стамбул сейчас выполняет всего четыре рейса, мы ждем возобновления авиасообщения в полном объеме с Турцией. Какие есть варианты? Это Кишинёв, Белград, по ряду маршрутов — Дубай, Абу-Даби, Доха, Шарджа, Каир. С учетом поэтапного снятия ограничений всё больше пассажиров используют прямые рейсы. Также есть транзитные перелеты через Франкфурт, Париж, Рим.
Для организованных туристов, пользующихся услугами туроператоров, по мнению экспертов, существенно ничего не меняется, по крайней мере на данный момент. Туроператорам, конечно, случается использовать транзитные рейсы, но это не повальное увлечение. Долгое время был популярен перелет через Минск на курорты Египта, но, с одной стороны, сейчас ожидается открытие прямого сообщения с ними из России, а с другой — Египет пока и не отказывался от полетов в Белоруссию.
Остается другая проблема, которая касается полетов не в Белоруссию, а над ней. По словам Дмитрия Горина, над территорией Белоруссии ежедневно выполняется 400 рейсов международных авиакомпаний, непосредственно в Белоруссию — около 100 из них.
— При отклонении от оптимальных трасс расходы перевозчиков возрастут. Но не всегда у авиакомпаний есть возможность переложить расходы на пассажира, — говорит Олег Пантелеев. — Возможно, кто-то или уйдет в минус, или откажется от полетов.
По его словам, главный риск сейчас заключается не в удлинении маршрутов. Дело в том, что Россия не согласовала часть заявок на полеты иностранных авиакомпаний в обход Республики Беларусь.
— То есть по-старому летать запрещает Евросоюз, по-новому не пускает РФ, — объясняет Пантелев. — Это грозит клинчем (состояние двух противоположных целей. — Прим. ред.).
Ряд рейсов отменяется уже сейчас. Например, по альтернативному маршруту, в обход Белоруссии, не пустили рейс Austrian Airlines, был отменен рейс Аir France из Парижа в Москву. Редактор портала Profi.Travel Антон Тримайлов говорит, что это может быть чисто технический момент — по регламенту пересогласовать маршрут можно за 24 часа и в ситуации постоянно меняющейся обстановки сделать это не успели. Источники РБК также сообщают, что задержка была связана с проработкой обновленных маршрутов для авиалайнеров из-за отказа европейских авиакомпаний летать над территорией Белоруссии, но сейчас этот вопрос решается.