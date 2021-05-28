Страны прекращают авиасообщение с Белоруссией: что это изменит для российских туристов

Как отреагировал мир?



Этот инцидент вызвал критику со стороны США и Евросоюза, а в самой авиакомпании назвали инцидент «поддерживаемым государством пиратством». Уже к вечеру понедельника саммит ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в европейские аэропорты и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Правда, пока это решение в силу не вступило — его еще нужно согласовать и утвердить в Совете ЕС на уровне министров, а это — от нескольких дней до нескольких недель.



Но, не дожидаясь соответствующего утверждения, многие страны уже ввели ограничения полетов. На момент публикации материала список стран, которые решили бойкотировать белорусские авиакомпании и настаивают на запрете полетов над своей территорией, выглядит так:

