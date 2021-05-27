Как говорить об эффективности нацпроектов, когда лавочка у подъезда чинится 30 дней: зачем России нужен ЦУР

Продолжаем разбираться с тем, как работает относительно новая для России госструктура — Центры управления регионами, которые в конце
— Сколько обращений в день, в месяц обрабатывает ЦУР? И как оценивается качество этой работы?
— В среднем в месяц по стране поступает порядка
— А если пользователю не нравится, как решена его проблема?
— Если человек поставил лайк или сказал «спасибо», это добавит баллы в оценку решения вопроса в системе. Если написал, что не согласен, или сообщил об отсутствии решения, тема отправляется на доработку.
— Получается, до появления ЦУР система работы гражданами в интернете не работала?
— Такую работу регионы с разной степенью качества проводят примерно с
Отсюда рост внимания к работе с сообщениями и обращениями граждан в Сети. Это близкая и понятная людям задача органов власти. Раньше нагрузка по отработке обращений в интернете была для региона или муниципалитета факультативом, допнагрузкой для занятых основной работой сотрудников. Сегодня в каждом регионе есть Центр, в котором от 9 до
— Чем помогают такие прикрепленные специалисты?
— С одной стороны, не секрет, что приходится оперативно договариваться с «управляшкой» или главой муниципального образования. Прикрепленные отраслевики могут эффективно выстраивать диалог, исходя из своих полномочий. С другой — они знают, как устроен процесс решения вопроса гражданина. ЦУР и отраслевик рисуют типовую схему, вычисляют лишние звенья и убирают их из алгоритма прохождения обращения. Простой пример. Сломался доводчик подъездной двери? Зачем направлять жалобу гражданина в департамент ЖКХ города, если можно сразу отдать в управляющую компанию? Такие простые решения уже сокращают максимальное время решения проблемы на
— Получается, в регионе до
— Мониторинг и маршрутизация обращений — это только четверть задач ЦУР. В деятельность Центра входят четыре основных блока: обратная связь — это непосредственная работа с обращениями и сообщениями граждан; аналитика — выявление системных проблем и срез ситуации на территории для руководителей региона; информирование — как популяризация самих сервисов обратной связи, так и доведение релевантной информации до граждан: например, от доступных выплат и льгот до опровержений недостоверной информации; обучение — повышение квалификации работников органов власти регионального и муниципального уровня по работе с интернет-коммуникациями.
— С какими проблемами в основном обращаются граждане? Что волнует больше?
— Больше всего граждан волнует социально-бытовая тематика. Есть пять главных тем, с которыми чаще всего обращаются люди в социальных сетях. Самая популярная — это дороги, она составляет 22,8% всех сообщений, далее идет ЖКХ — 15,6%, тема благоустройства составляет 15,1%, 10,2% — социальное обслуживание и защита и 5,9% — общественный транспорт. Чтобы понять глубже, мы смотрим внутрь категорий. Например, значительную долю сообщений по социальной защите занимают коронавирусные вопросы. Вакцинация, различные выплаты по-прежнему находятся в топах списка обращений.
— В какой срок ЦУР должен отреагировать на поступившую жалобу, какой срок дается на решение проблемы или конструктивный ответ?
— Время ответа с момента попадания сообщения в систему «Инцидент Менеджмент» не должна превышать 8 рабочих часов. Очень много зависит и от характера сообщения. Около 44% всех обращений граждан требуют простого информирования: например, какие документы нужны, чтобы оформить выплату на ребенка от 3 до
— Есть какая-то статистика: сколько проблем решили, например, в этом году?
— За первые
— Как происходит маршрутизация проблемы: пользователь написал пост, что дальше?
— Сообщение проходит автоматическую модерацию, далее сотрудники ЦУР анализируют полученные сообщения и направляют их ответственным в профильное ведомство, где готовится ответ и направляется автору сообщения на той же площадке, где оно было зафиксировано. ЦУР использует две основные системы — «Инцидент Менеджмент» и «Платформу обратной связи». В ряде субъектов ЦУР также администрируют региональные системы обратной связи.
— В чём разница этих систем?
— «Инцидент» работает с любыми, даже анонимными, сообщениями граждан в любом открытом источнике. Достоверность имени и фамилии пользователя здесь не проверяется. То есть человек даже, возможно, никуда не обращался, разместил комментарий в городской группе о своей проблеме, а орган власти инициативно дал ему ответ. «Платформа обратной связи», куда входит сервис «Госуслуги. Решаем вместе», целенаправленно создана для приема обращений граждан в интернете. Гражданин должен зайти в приложение или кликнуть на баннер на сайте органа власти, представиться реальным именем через авторизацию через ЕСИА портала «Госуслуги» и описать суть своей проблемы. Здесь присутствует непосредственное желание оставить свой вопрос и получить ответ.
— Отслеживаются комментарии только в группах ЦУР, в официальных группах администраций города/региона или сотрудники также мониторят городские паблики, не имеющие отношения к официальным представительствам власти, личные блоги?
— Выявление и обработка сообщений от граждан ведется с помощью системы круглосуточного мониторинга «Инцидент Менеджмент» не только в группах ЦУР и официальных группах региональных администраций, но и во всех открытых источниках, таких как социальные сети, блоги и форумы. Важный этический момент — речь о мониторинге только открытых источников.
— Собирают ли ЦУРы и передают ли в Кремль мониторинги проблем в регионах? И влияет ли это на оценку региональной власти со стороны Кремля?
— Наша цель — не быть «третьим глазом» или «щупальцами Москвы». На первых этапах запуска Центров, конечно, мы встречали настороженность в регионах. Но сейчас ситуация поменялась. Первая причина — мы дали возможность руководителям регионов порекомендовать специалиста в начальники ЦУР. Они прошли строгий тестовый отбор, но, как правило, это понятные руководителю субъекта люди. Вторая причина — профильные заместители, губернаторы увидели продукт и оценили его пользу для себя. Сегодня все без исключения Центры предоставляют аналитические документы руководству региона, а представители
Не буду обманывать, все обращения и сообщения, поступающие в ЦУР из всех информационных систем, аккумулируются на специальной тепловой карте, доступной в том числе в Москве. Но информация была видна и до создания ЦУР — все системы разработаны при участии Министерства цифрового развития и компании «Медиалогия». Доступ администратора находится у федерального оператора, править данные, пессимизировать, например, проблемы на местах тоже всегда было нельзя. Информация тепловых карт видна федеральному центру, но она дает общее представление о картине в регионе и не является единственным и основополагающим критерием оценки местной власти.
— Занимаются ли сотрудники мониторингом фейковых новостей, экстремистских постов?
— Борьба с недостоверной, фейковой информацией — одно из важнейших направлений работы не только Центров управления регионами, но и АНО «Диалог» в целом. Отмечу, что чаще всего возникновение фейков связано не со злым умыслом, а с низкой информированностью граждан. Поэтому основной способ борьбы с таким явлением — качественное информирование по основным темам повестки: вакцинации, выплатам, мерам и прочему. Во время вспышки сибирской язвы на Ямале в
— Кто контролирует работу ЦУР? Если после моего обращения мне не помогли, куда я могу пожаловаться?
— Цель ЦУР — обеспечение коммуникации жителей с органами власти для оперативного решения проблем в регионе. Человек не должен разбираться, какой орган власти за что отвечает. Он должен иметь единое окно по обращениям граждан в Сети. А уже на нашей стороне, в ЦУР, его обращению присваивается номер, и оно маршрутизируется к конкретному исполнителю или нескольким исполнителям. Ответственность по отработке обращений всё равно лежит на профильных ведомствах. В поддержку систем обратной связи в субъектах нашей страны приняты соответствующие нормативные акты по работе с обращениями из открытых источников в интернете, которые регулируют работу органов власти. У каждого ответственного лица свой регламент исполнения. В зависимости от характера проблемы время на ее решение может варьироваться. В случае просрочки или неисполнения информация передается профильному вице-губернатору, затем губернатору, потом куратору в Москве и так далее, вплоть до высшего руководства страны.