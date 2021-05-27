Как говорить об эффективности нацпроектов, когда лавочка у подъезда чинится 30 дней: зачем России нужен ЦУР

— Собирают ли ЦУРы и передают ли в Кремль мониторинги проблем в регионах? И влияет ли это на оценку региональной власти со стороны Кремля?



— Наша цель — не быть «третьим глазом» или «щупальцами Москвы». На первых этапах запуска Центров, конечно, мы встречали настороженность в регионах. Но сейчас ситуация поменялась. Первая причина — мы дали возможность руководителям регионов порекомендовать специалиста в начальники ЦУР. Они прошли строгий тестовый отбор, но, как правило, это понятные руководителю субъекта люди. Вторая причина — профильные заместители, губернаторы увидели продукт и оценили его пользу для себя. Сегодня все без исключения Центры предоставляют аналитические документы руководству региона, а представители 60 ЦУРов регулярно принимают участие в заседаниях правительства своего региона с докладами о ситуации.



Не буду обманывать, все обращения и сообщения, поступающие в ЦУР из всех информационных систем, аккумулируются на специальной тепловой карте, доступной в том числе в Москве. Но информация была видна и до создания ЦУР — все системы разработаны при участии Министерства цифрового развития и компании «Медиалогия». Доступ администратора находится у федерального оператора, править данные, пессимизировать, например, проблемы на местах тоже всегда было нельзя. Информация тепловых карт видна федеральному центру, но она дает общее представление о картине в регионе и не является единственным и основополагающим критерием оценки местной власти.



— Занимаются ли сотрудники мониторингом фейковых новостей, экстремистских постов?

