Власти Белоруссии экстренно посадили самолет, чтобы задержать создателя оппозиционного Telegram-канала

В аэропорту Минска задержали основателя главного оппозиционного Telegram-канала Белоруссии Nexta, призывавшего участвовать и координировавшего акции протеста после президентских выборов в Белоруссии. Роман Протасевич летел рейсом Ryanair Афины — Вильнюс, но самолет экстренно приземлился в Минске из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает Telegram-канал незарегистрированного Минюстом Белоруссии правозащитного центра «Весна».
В Главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии подтвердили задержание Романа Протасевича.
Сообщение о минировании в итоге не подтвердилось.
Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что, когда поступило сообщение о минировании, самолет был почти над границей, до Вильнюса лететь было ближе, но пилот обратился к Минску. По сообщению канала, о ситуации доложили главе государства Александру Лукашенко, который «дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать». Для сопровождения пассажирского борта в воздух подняли истребитель МиГ-29.
Создателей Telegram-канала Nexta в Белоруссии обвиняют по уголовным статьям «Организация массовых беспорядков» и «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении «умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности».