Илон Маск анонсировал появление представительства Tesla в России

Трехдневный марафон «Новое Знание» проходит в восьми городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск и Калининград. В рамках мероприятия пройдет более 100 дискуссий , лекций, интервью и мастер-классов в сфере истории, культуры, науки, технологий, индустрии и промышленности, информационных технологий. Все лекции можно прослушать онлайн. В первый день трансляция марафона собрала больше 5 миллионов просмотров.

