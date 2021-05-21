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Илон Маск анонсировал появление представительства Tesla в России

Он выступает на марафоне «Новое Знание»

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Илон Маск заявил, что рассматривает Россию в качестве страны, где можно открыть производство

Илон Маск заявил, что рассматривает Россию в качестве страны, где можно открыть производство

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Илон Маск анонсировал появление сервисных центров Tesla в РФ, Казахстане и других странах СНГ во время своего выступления на онлайн-марафоне «Новое знание».

— Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах, — заявил создатель Tesla.

Маск упомянул, что производственные мощности расположены, в частности, в США и Китае, но компания рассматривает расширение географии.

— Хотим, чтобы были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем и Россию, — сказал Илон Маск.

Трехдневный марафон «Новое Знание» проходит в восьми городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск и Калининград. В рамках мероприятия пройдет более 100 дискуссий, лекций, интервью и мастер-классов в сфере истории, культуры, науки, технологий, индустрии и промышленности, информационных технологий. Все лекции можно прослушать онлайн. В первый день трансляция марафона собрала больше 5 миллионов просмотров.

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TeslaИлон Масклекцияонлайн-марафонЗнание
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