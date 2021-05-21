Илон Маск анонсировал появление представительства Tesla в России

Илон Маск анонсировал появление сервисных центров Tesla в РФ, Казахстане и других странах СНГ во время своего выступления на онлайн-марафоне «Новое знание».
— Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах, — заявил создатель Tesla.
Маск упомянул, что производственные мощности расположены, в частности, в США и Китае, но компания рассматривает расширение географии.
— Хотим, чтобы были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем и Россию, — сказал Илон Маск.
Трехдневный марафон «Новое Знание» проходит в восьми городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск и Калининград. В рамках мероприятия пройдет более