Полицейским из дела Ивана Голунова запросили от 7 до 16 лет колонии

Прокурор запросил Мосгорсуд приговорить полицейских, участвовавших в фабрикации уголовного дела на журналиста Ивана Голунова, к реальным срокам заключения — от 7 до
Прокурор также попросил суд удовлетворить гражданский иск журналиста на пять миллионов рублей и лишить подсудимых права работать на государственной службе. Судебные прения проходят в закрытом режиме.
Журналиста «Медузы» (признана иностранным агентом. —
В марте Голунов опубликовал подробное видео своего задержания. На кадрах видно, когда оперативник Денис Коновалов подбросил в рюкзак журналиста наркотики.