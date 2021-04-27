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Полицейским из дела Ивана Голунова запросили от 7 до 16 лет колонии

Их обвиняют в подбрасывании наркотиков журналисту

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Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в июне <nobr class="_">2019 года</nobr>. Позднее удалось доказать, что дело сфальсифицировано

Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в июне 2019 года. Позднее удалось доказать, что дело сфальсифицировано

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Прокурор запросил Мосгорсуд приговорить полицейских, участвовавших в фабрикации уголовного дела на журналиста Ивана Голунова, к реальным срокам заключения — от 7 до 16 лет, сообщает «Интерфакс». Самое строгое наказание — для ключевого фигуранта дела Игоря Ляховца, его подчиненным Роману Феофанову, Максиму Уметбаеву и Акбару Сергалиеву — по 12 лет колонии. Денису Коновалову, который ранее признал вину, — 7 лет.

Прокурор также попросил суд удовлетворить гражданский иск журналиста на пять миллионов рублей и лишить подсудимых права работать на государственной службе. Судебные прения проходят в закрытом режиме.

Журналиста «Медузы» (признана иностранным агентом. — Прим. ред.) Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. В тот же день полицейские опубликовали снимки нарколаборатории, сделанные якобы в квартире журналиста. Впоследствии руководство МВД эту информацию опровергло. Сам Голунов изначально отрицал обвинения, связывая происходящее с профессиональной деятельностью. Уголовное дело вызвало широкий резонанс, тысячи людей по всей стране выходили на пикеты в поддержку журналиста. Через несколько дней глава МВД РФ Владимир Колокольцев объявил, что дело закрыто из-за недостаточности улик, Голунова отпустили из полиции.

В марте Голунов опубликовал подробное видео своего задержания. На кадрах видно, когда оперативник Денис Коновалов подбросил в рюкзак журналиста наркотики.

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Иван Голуновнаркотикисуд над полицейскимиуголовное дело
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