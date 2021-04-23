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Тема дняПутин объявил выходными с 1 по 10 мая

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Как будем отдыхать в мае: публикуем обновленный календарь

О долгих выходных попросил Роспотребнадзор

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Выходные объявили, чтобы люди не ездили на дачу и обратно

Выходные объявили, чтобы люди не ездили на дачу и обратно

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Сегодня стало известно, что рабочие дни между майскими праздниками станут выходными. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером, главой оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяной Голиковой. Он поддержал идею Поповой сделать выходные непрерывными, чтобы люди не ездили в общественном транспорте на дачу и обратно несколько раз.

Президент пока не подписал указ, но пообещал главе Роспотребнадзора сделать это сегодня же. А пока мы ждем указ, публикуем обновленный календарь праздников. Сохраните его, чтобы не забыть, когда возвращаться на работу.

В мае будем отдыхать с 1-го по 10-е

В мае будем отдыхать с 1-го по 10-е

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В прошлом году майские выходные также были непрерывными из-за коронавируса. Кроме того, нерабочим был весь апрель.

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Владимир Путинвыходныекалендарьмайские праздники
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