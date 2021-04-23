Как будем отдыхать в мае: публикуем обновленный календарь

Сегодня стало известно, что рабочие дни между майскими праздниками станут выходными. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером, главой оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяной Голиковой. Он поддержал идею Поповой сделать выходные непрерывными, чтобы люди не ездили в общественном транспорте на дачу и обратно несколько раз.

Президент пока не подписал указ, но пообещал главе Роспотребнадзора сделать это сегодня же. А пока мы ждем указ, публикуем обновленный календарь праздников. Сохраните его, чтобы не забыть, когда возвращаться на работу.