Если не в Турцию, то куда? Кубань ждет богатых туристов из Москвы — у других денег нет

Даже за неделю до майских праздников билеты на самолет на юг взять вполне реально. Не очень дешево, но возможно. 30 апреля и 1 мая москвичи могут улететь в Сочи за 7,5 тысячи рублей. Жителям Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга за прямой перелет до олимпийской столицы придется потратить как минимум 12 тысяч рублей. Цены на билеты в обратную сторону примерно такие же.



А что по жилью?



Цены на любой кошелек, но с пятизвездочными отелями напряженка — свободных номеров почти нет. А за те, что есть, придется выложить около 40 тысяч рублей за ночь в двухместном номере. Чем меньше звезд, тем больше доступных вариантов и меньше цена. Так, за четыре звезды в сочинских отелях просят от 7 до 20 тысяч рублей за номер в сутки. Если вам просто переночевать, то за 3–5 тысяч рублей можно снять апартаменты или гостевой дом. Жилье в частном секторе будет дешевле, но и риски, соответственно, повышаются.



Чего боятся туристы, которые едут в Сочи?

Уровень сервиса

Многие россияне, привыкшие к высоким стандартам обслуживания в турецких отелях, оказываются неприятно удивлены специфике сервиса «по-сочински». Казалось бы, те же звезды, что и в Анталии, но полотенца в номере меняют в два раза реже, а бар доступен только за дополнительную плату.

Пляжная инфраструктура

С этим тоже возникают проблемы: не самые чистые пляжи, платные шезлонги, скользкие камни. Отдыхающим нужно быть внимательными, чтобы не наткнуться на ржавую железку, торчащую прямо из моря. Зато всегда в наличии горячая кукуруза и тому подобные прелести пляжного общепита.

Безопасность

Иногда ночи в городе Сочи на самом деле слишком темные, но речь не об уличной безопасности — с этим в городе всё нормально. Побывать в Сочи и не привезти «кишечку» — справиться с этим квестом удается далеко не всем туристам. Кишечные инфекции и ротавирусы — визитная карточка наших черноморских курортов. Всем, кто приезжает сюда с детьми, нужно быть особенно осторожными, чтобы не превратить свой отдых в страдания. Это дополнительно к коронавирусной опасности.

Местный менталитет

Если в Турции наши туристы страдают от чрезмерного внимания со стороны местных торговцев, то в Сочи их внимание нужно еще заслужить. Есть мнение, что сочинцы недолюбливают приезжих и не торопятся выполнять их прихоти по первому требованию. Местные жители любят пить кофе, играть в нарды и получать чаевые. Сами понимаете, что работать на южном курорте не хочется никому. Впрочем, об особенностях нынешнего курортного сезона мы будем рассказывать на всём его протяжении. Обещаем, что вы ничего не пропустите.