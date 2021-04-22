Если не в Турцию, то куда? Кубань ждет богатых туристов из Москвы — у других денег нет

15 апреля российские власти объявили о приостановлении регулярного авиасообщения с Турцией и Танзанией. Границы останутся закрытыми минимум до 1 июня. Причина — взрывной рост заболеваемости в этих странах. По данным на 20 апреля, в Турции было зарегистрировано более 4 миллионов случаев заражения COVID-19. Ежедневно в стране выявляется более чем по 50 тысяч новых больных. Также Роспотребнадзор заявил о том, что новые штаммы коронавируса были завезены в Россию именно из Турции.
Что означает закрытие турецкого направления для россиян?
Турция — это самое популярное зарубежное направление для отдыха наших соотечественников. По данным Ассоциации туроператоров России, на майские праздники путевки на турецкие курорты приобрели более 530 тысяч человек. Что они будут делать теперь? Вариантов не так много — остаться дома, перенести отпуск или выбрать альтернативный маршрут для отдыха внутри нашей страны.
Несложно догадаться, что самыми популярными среди россиян местами для отдыха стали курорты Краснодарского края. Так, по данным продаж Туту.ру, доля аэропортов Краснодара, Сочи, Геленджика и Анапы в общем объеме бронирований по России в мае–октябре 2020 года составила более 17%. В тот же период 2019 года она была на уровне 14,5%. Всего же, по данным туристического портала «ТурСтат», за минувшее лето на Кубани отдохнули 6,2 млн российских туристов. Самыми популярными местами стали Сочи, Анапа и Геленджик.
В этом году, по словам местных отельеров, бронирования идут не слишком бойко, что можно объяснить аномально холодной по кубанским меркам весной. Кроме того, люди стараются не оплачивать жилье заранее, потому что не уверены в том, что будет завтра. Так что, скорее всего, активные бронирования начнутся за неделю до майских праздников.
Откуда гости?
По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, с мая по октябрь 2020 года в Краснодарский край чаще всего прилетали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Казани, Самары, Красноярска, Новосибирска и Сургута. В мае 2021 года больше всего перелетов в Краснодарский край запланировано из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Нижнего Новгорода, Самары, Красноярска, Уфы, Казани и Омска.
В разговоре с корреспондентом 93.RU владелец гостиницы в Геленджике Олег Козыров подтверждает официальную статистику собственными наблюдениями.
— Если раньше сильно заранее бронировали какие-нибудь сибиряки и уральцы, то сейчас больше Москва и Московская область. Не знаю почему. Может, потому что только у них деньги остались?
Откуда на Кубань приедут люди, примерно понятно. Посмотрим, как обстоят дела с ковид-статистикой в регионах. По данным оперштаба, число новых заражений в Краснодарском крае в последние недели находится примерно на одном и том же уровне — 100–105 новых случаев ежедневно.
В большей части регионов темпы заболеваемости примерно сравнимы с Кубанью, а вот в обеих столицах дела обстоят сложней. По данным за минувшую неделю, список регионов с наибольшим приростом заболевших возглавили как раз Москва и Санкт-Петербург. Здесь регистрировалось по 18 и 13 заболевших на 100 тысяч населения соответственно. Именно из этих городов и намечается наибольший приток туристов.
Всё пропало?
Олег Козыров не считает, что 500 тысяч россиян, лишившихся поездки в Турцию, могут разом приехать на Черноморское побережье.
— Если они были готовы поехать в Турцию, это не значит, что эти люди поедут на юга. Они могут заскладировать деньги и потратить их потом.
По мнению бизнесмена, приезд большого количества отдыхающих не обрушит эпидемиологическую ситуацию в регионе.
— Я не думаю, что туристы привезут ковид. Почти все, кто едет, активно вакцинируются. Эти люди, которые вместо Турции вдруг поедут в Краснодарский край, скорее всего, уже имеют справки, — несмотря на то, что Козыров не верит в пресловутую третью волну, он уверяет, что гостиницы будут соблюдать требования Роспотребнадзора не только для галочки.
— Новых указаний не поступало, соответственно, мы выполняем все старые. Дистанция, рециркуляторы, маски и так далее. Если в начале прошлого курортного сезона все выполняли требования, чтобы Роспотребнадзор не приставал, то дальше-то все поняли, что это всё не шутки. Работаем так не потому что требуют, а потому что у каждого уже есть знакомые, которые померли от ковида. Мне не надо ничего объяснять.
Где болеть?
Сегодня на Кубани действуют 17 ковидных госпиталей, рассчитанных на
По словам врача ковидной зоны одной из краснодарских краевых больниц, отделения полны тяжелых больных. Но это происходит не из-за всплеска заболеваемости, а потому что в крае сократили число ковидных коек, которые все равно не использовали.
— В феврале еще загружено было отделение. В марте, еще до того, как по краю стали закрываться «красные зоны», чувствовалось, что гораздо меньше людей — прям полупустое отделение. А потом, когда все закрылись, снова всё заполнилось, — объяснил медик корреспонденту 93.RU. — Нам в отделении сложно оценивать ситуацию, потому что у нас отделение для тяжелых пациентов, оно всегда полное. Выписываются люди, и в этот же день отделение заново заполняется. Это связано с тем, что позакрывались ковидные госпитали в Северской, госпиталь Ветеранов войн уже не «красная зона».
Хватит ли имеющихся ресурсов для того, чтобы справиться с потоком приезжих, часть из которых с большой долей вероятности окажется носителем коварного вируса?
Власти считают, что да. По данным Роспотребнадзора, в Краснодарском крае, в том числе в Адлерском районе и в Олимпийском парке Сочи, в резерве находятся 50 обсерваторов, рассчитанных на то, чтобы разместить
А вот местные жители сомневаются и считают, что открытие курортного сезона может нанести удар по региону.
— Думаю, что плохо отразится, — считает сочинский медик Юлия Волкова. — Другие страны, когда открываются для туристов, ставят условия, чтобы ехали со свежими анализами на COVID-19. А тут, пожалуйста, всех милости просим. Не нужно быть медиком, чтобы понимать эти вещи. У нас и так никто маски не носит. Москвичи удивляются, что тут полная демократия в этом плане, говорят, что у них очень строго с этим. Есть еще несколько моментов, которые могут неприятно удивить на наших кубанских курортах.
Сколько стоит добраться до Сочи?
Даже за неделю до майских праздников билеты на самолет на юг взять вполне реально. Не очень дешево, но возможно. 30 апреля и 1 мая москвичи могут улететь в Сочи за 7,5 тысячи рублей. Жителям Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга за прямой перелет до олимпийской столицы придется потратить как минимум 12 тысяч рублей. Цены на билеты в обратную сторону примерно такие же.
А что по жилью?
Цены на любой кошелек, но с пятизвездочными отелями напряженка — свободных номеров почти нет. А за те, что есть, придется выложить около 40 тысяч рублей за ночь в двухместном номере. Чем меньше звезд, тем больше доступных вариантов и меньше цена. Так, за четыре звезды в сочинских отелях просят от 7 до 20 тысяч рублей за номер в сутки. Если вам просто переночевать, то за 3–5 тысяч рублей можно снять апартаменты или гостевой дом. Жилье в частном секторе будет дешевле, но и риски, соответственно, повышаются.
Чего боятся туристы, которые едут в Сочи?
Уровень сервиса
Многие россияне, привыкшие к высоким стандартам обслуживания в турецких отелях, оказываются неприятно удивлены специфике сервиса «по-сочински». Казалось бы, те же звезды, что и в Анталии, но полотенца в номере меняют в два раза реже, а бар доступен только за дополнительную плату.
Пляжная инфраструктура
С этим тоже возникают проблемы: не самые чистые пляжи, платные шезлонги, скользкие камни. Отдыхающим нужно быть внимательными, чтобы не наткнуться на ржавую железку, торчащую прямо из моря. Зато всегда в наличии горячая кукуруза и тому подобные прелести пляжного общепита.
Безопасность
Иногда ночи в городе Сочи на самом деле слишком темные, но речь не об уличной безопасности — с этим в городе всё нормально. Побывать в Сочи и не привезти «кишечку» — справиться с этим квестом удается далеко не всем туристам. Кишечные инфекции и ротавирусы — визитная карточка наших черноморских курортов. Всем, кто приезжает сюда с детьми, нужно быть особенно осторожными, чтобы не превратить свой отдых в страдания. Это дополнительно к коронавирусной опасности.
Местный менталитет
Если в Турции наши туристы страдают от чрезмерного внимания со стороны местных торговцев, то в Сочи их внимание нужно еще заслужить. Есть мнение, что сочинцы недолюбливают приезжих и не торопятся выполнять их прихоти по первому требованию. Местные жители любят пить кофе, играть в нарды и получать чаевые. Сами понимаете, что работать на южном курорте не хочется никому. Впрочем, об особенностях нынешнего курортного сезона мы будем рассказывать на всём его протяжении. Обещаем, что вы ничего не пропустите.