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Отпуск в пандемию: правила въезда в Марокко в 2021 году

Для въезда в Марокко российским туристам не нужно оформлять визу

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В Марокко туристам нужен отрицательный тест на коронавирус

В Марокко туристам нужен отрицательный тест на коронавирус

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В Марокко тесно переплелись восточные традиции с африканской экзотикой. Страна привлекает туристов, жаждущих ярких впечатлений. Здесь можно пересечь знойную Сахару, насладиться пляжным отдыхом на побережье Атлантического океана, посетить восточный город Марракеш и даже покататься на горных лыжах.

Как лететь

Граница Марокко открыта для российских туристов с сентября 2020 года. Прямые перелеты из Москвы в Касабланку выполняет Royal Air Maroc. С 30 апреля российский авиаперевозчик S7 запускает регулярные прямые рейсы по этому направлению.

Виза

Для однократного въезда в страну на срок до 90 дней российским туристам виза не нужна.

ПЦР-тест

Всем туристам, прилетающим в Марокко, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Распечатанный тест необходимо предъявить при посадке на рейс. Повторные тесты по прилете сдавать не нужно.

Тесты не требуются детям младше 11 лет.

Справка о вакцинации

Необязательна.

Декларация о здоровье

Для въезда в страну все туристы должны заполнить и распечатать специальную форму и предъявить ее по прибытии. Также на паспортном контроле нужно иметь при себе подтвержденную бронь отеля или туристический ваучер.

Страховка

Для въезда в страну туристам необязательно оформлять медицинскую страховку.

Ограничения

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

Необходимо носить маски в общественных местах, за нарушение этого требования предусмотрены штрафы от 80 долларов. С 21:00 до 06:00 на территории страны действует комендантский час. В это время должны быть закрыты все кафе, магазины и супермаркеты, также запрещено проведение развлекательных мероприятий в отелях.

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Мароккопутешествиятуризмпандемия коронавируса
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