Отпуск в пандемию: правила въезда в Марокко в 2021 году

В Марокко тесно переплелись восточные традиции с африканской экзотикой. Страна привлекает туристов, жаждущих ярких впечатлений. Здесь можно пересечь знойную Сахару, насладиться пляжным отдыхом на побережье Атлантического океана, посетить восточный город Марракеш и даже покататься на горных лыжах.
Как лететь
Граница Марокко открыта для российских туристов с сентября
Виза
Для однократного въезда в страну на срок до
ПЦР-тест
Всем туристам, прилетающим в Марокко, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за
Тесты не требуются детям младше
Справка о вакцинации
Необязательна.
Декларация о здоровье
Для въезда в страну все туристы должны заполнить и распечатать специальную форму и предъявить ее по прибытии. Также на паспортном контроле нужно иметь при себе подтвержденную бронь отеля или туристический ваучер.
Страховка
Для въезда в страну туристам необязательно оформлять медицинскую страховку.
Ограничения
СЮЖЕТ
Необходимо носить маски в общественных местах, за нарушение этого требования предусмотрены штрафы от