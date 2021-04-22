Отпуск в пандемию: правила въезда в Марокко в 2021 году

В Марокко тесно переплелись восточные традиции с африканской экзотикой. Страна привлекает туристов, жаждущих ярких впечатлений. Здесь можно пересечь знойную Сахару, насладиться пляжным отдыхом на побережье Атлантического океана, посетить восточный город Марракеш и даже покататься на горных лыжах.



Как лететь

