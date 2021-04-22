Отпуск в пандемию: правила въезда на Шри-Ланку в 2021 году

На Шри-Ланке успешно совмещаются активный и ленивый отдых: можно заняться серфингом или дайвингом, а можно кататься на слонах и наслаждаться безмятежной природой. Рассказываем, что нужно учесть туристу, планируя поездку на Шри-Ланку в эпоху пандемии.
Как лететь
Шри-Ланка открыла границы в январе 2021 года. Прямого сообщения из России до сих пор нет, поэтому туристы летят стыковочными рейсами через Дубай, Доху или Сингапур.
Виза
Оформляется онлайн на портале Департамента иммиграции. Перед тем как подавать заявление на визу, нужно получить подтверждение брони в одном из сертифицированных отелей Шри-Ланки, оплатить страховку и ПЦР-тест.
ПЦР-тест
Обязателен независимо от того, есть ли прививка от коронавируса. Въезжающие на Шри-Ланку должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 96 часов до вылета. Туристы также обязаны пройти еще два ПЦР-теста на ковид при посещении страны на срок до 7 дней и три теста, если они остаются на срок более недели. Стоимость ПЦР-теста составит 40 долларов.
Привитым туристам по прилете необходимо сдать тест за свой счет и провести сутки в обсерваторе в ожидании результатов. Непривитые туристы должны сдавать ПЦР-тесты и затем две недели находиться только в специальных сертифицированных отелях.
От тестов освобождены дети до 12 лет, и то если у них нет симптомов коронавируса или простуды. Помните, что с
Справка о вакцинации
Желательна. Со справкой о полной вакцинации от коронавируса туристы освобождаются от карантина по прибытии. Обратите внимание, что справку необходимо перевести на английский язык и заверить.
Декларация о здоровье
Да, нужна. Заполняется в самолете.
Также нужно установить на телефон приложение Visit Sri Lanka App, ввести данные миграционной карты. В приложении есть список сертифицированных отелей и заведений, которые можно посещать.
Страховка
Обязательна, стоит 12 долларов. Покрывает медицинские расходы, связанные с лечением COVID-19. Сумма покрытия — 50 тысяч долларов, действие страховки — 1 месяц.
Ограничения
СЮЖЕТ
Туристы живут только в сертифицированных отелях, на экскурсиях их сопровождают официальные гиды. В списке разрешенных мест для посещения — заповедник Синхараджа, национальные парки Яла, Удавалаве, Каудулла и Вильпатту, крепость Сигирия, Анурадхапура (за исключением «Шри Маха Бодхия»), Полоннарува и другие.