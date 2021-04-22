Отпуск в пандемию: правила въезда на Шри-Ланку в 2021 году

На Шри-Ланке успешно совмещаются активный и ленивый отдых: можно заняться серфингом или дайвингом, а можно кататься на слонах и наслаждаться безмятежной природой. Рассказываем, что нужно учесть туристу, планируя поездку на Шри-Ланку в эпоху пандемии.



Как лететь

Шри-Ланка открыла границы в январе 2021 года. Прямого сообщения из России до сих пор нет, поэтому туристы летят стыковочными рейсами через Дубай, Доху или Сингапур.

Виза

Оформляется онлайн на портале Департамента иммиграции. Перед тем как подавать заявление на визу, нужно получить подтверждение брони в одном из сертифицированных отелей Шри-Ланки, оплатить страховку и ПЦР-тест.

