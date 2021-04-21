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Тема дняПутин выступает с посланием Федеральному собранию

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Путин назвал условие, при котором осенью в России сформируется коллективный иммунитет к COVID-19

И призвал всех поставить прививку

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Президент отметил, что есть и другой путь — переболеть с трудно предсказуемыми последствиями

Президент отметил, что есть и другой путь — переболеть с трудно предсказуемыми последствиями

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Владимир Путин во время послания Федеральному собранию призвал Минздрав обеспечить всех вакцинами от COVID-19, а жителей России — поставить прививку.

— Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной. Что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Обращаюсь ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другой путь хуже — переболеть с трудно предсказуемыми последствиями.

По словам Владимира Путина, опасность вируса еще сохраняется, но уже сейчас нужно четко определить, «как будем лечить нанесенные им раны, восстанавливать здоровье людей».

Президент отметил, что в период пиковых нагрузок больницы и поликлиники вынуждены были сократить или даже приостановить плановый прием пациентов, что повысило риски «обострения хронических заболеваний или опасность пропустить, вовремя не распознать болезнь».

Глава государства призвал правительство и Минздрав расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров и запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. По его словам, в ближайшее время в России нарастят поставки мобильных медицинских диагностических комплексов для регионов.

СЮЖЕТ

Послание Федеральному собранию

Сегодня Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию, в котором подводит итоги прошлого года и расставляет приоритеты во внутренней и внешней политике России на ближайшее время. Онлайн-трансляцию обращения смотрите здесь.

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Владимир Путинпосланиеобращение президента
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