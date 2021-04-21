Путин назвал условие, при котором осенью в России сформируется коллективный иммунитет к COVID-19

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию призвал Минздрав обеспечить всех вакцинами от COVID-19, а жителей России — поставить прививку.



— Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной. Что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Обращаюсь ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другой путь хуже — переболеть с трудно предсказуемыми последствиями.

