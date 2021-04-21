Семьи со школьниками получат по 10 тысяч рублей на ребенка единовременно

Владимир Путин объявил о новых выплатах на детей. Родители школьников и будущих первоклассников (которые пойдут в школу этой осенью) получат по 10 тысяч рублей единовременно. Об этом глава государства заявил во время послания Федеральному собранию.



По словам президента, единовременную выплату указанные семьи получат в середине августа.



Кроме того, с 1 июля детям в неполных семьях в возрасте от 8 до 16 лет включительно будут платить в среднем 5650 рублей в месяц. По 6350 рублей в месяц президент предложил выплачивать беременным женщинам, оказавшимся в сложных условиях.

