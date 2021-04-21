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Тема дняСемьи с детьми получат новые выплаты: подробности

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Семьи со школьниками получат по 10 тысяч рублей на ребенка единовременно

Будущим первоклассникам тоже достанется

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Единовременную выплату семьи получат в середине августа

Единовременную выплату семьи получат в середине августа

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Владимир Путин объявил о новых выплатах на детей. Родители школьников и будущих первоклассников (которые пойдут в школу этой осенью) получат по 10 тысяч рублей единовременно. Об этом глава государства заявил во время послания Федеральному собранию.

По словам президента, единовременную выплату указанные семьи получат в середине августа.

Кроме того, с 1 июля детям в неполных семьях в возрасте от 8 до 16 лет включительно будут платить в среднем 5650 рублей в месяц. По 6350 рублей в месяц президент предложил выплачивать беременным женщинам, оказавшимся в сложных условиях.

Сегодня Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию, в котором подводит итоги прошлого года и расставляет приоритеты во внутренней и внешней политике России на ближайшее время. Онлайн-трансляцию обращения смотрите здесь.

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Владимир Путинпосланиеобращение президента
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