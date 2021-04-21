Путин заявил о новых выплатах семьям с детьми

Владимир Путин заявил, что государство предоставит прямую поддержку семьям с детьми, оказавшимся в трудной ситуации. Об этом он сообщил во время послания Федеральному собранию.



— Главное сейчас — обеспечить рост реальных доходов граждан. Добиться ощутимых результатов в борьбе с бедностью, — подчеркнул президент. — Государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, оказавшимся в трудной ситуации. Обращаю ваше внимание: мы последовательно идем в этой сфере, шаг за шагом. Поручаю правительству подготовить целостную программу поддержки семей с детьми. Задача — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей.