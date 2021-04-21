Путин заявил о новых выплатах семьям с детьми

Владимир Путин заявил, что государство предоставит прямую поддержку семьям с детьми, оказавшимся в трудной ситуации. Об этом он сообщил во время послания Федеральному собранию.
— Главное сейчас — обеспечить рост реальных доходов граждан. Добиться ощутимых результатов в борьбе с бедностью, — подчеркнул президент. — Государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, оказавшимся в трудной ситуации. Обращаю ваше внимание: мы последовательно идем в этой сфере, шаг за шагом. Поручаю правительству подготовить целостную программу поддержки семей с детьми. Задача — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей.
— И с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет, растущим в таких семьях, включительно будет назначена выплата, в среднем по стране ее размер составит более пяти тысяч рублей, — заявил Владимир Путин. — Очень важно, чтобы поддержку со стороны государства чувствовали и будущие мамы.
Президент также отметил, что в период эпидемии власти поддержали прямыми выплатами семьи, в которых растут почти 28 миллионов детей. Причем проводили эти выплаты автоматически, без справок и волокиты.
Сегодня Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию, в котором подводит итоги прошлого года и расставляет приоритеты во внутренней и внешней политике России на ближайшее время. Онлайн-трансляцию обращения смотрите здесь.